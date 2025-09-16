Ft
Az ellenfél beemelte a verbális és fizikai erőszak kultúráját

2025. szeptember 16. 21:50

Ahol elfogynak az érvek, ott marad a kiabálás, az agresszió és a trükközés.

2025. szeptember 16. 21:50
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„A magyar ellenzék legnagyobb tévedése ma az, hogy elhiteti magával: a botrányok, a hangfelvételek, a politikai cirkusz majd kiváltják a valódi kormányzóképességet. 

Valójában ennek az ellenkezője történik: 

ahol elfogynak az érvek, ott marad a kiabálás, az agresszió és a trükközés. Ez látszik napjainkban Magyarországon is – a mindennapos ferdítések, a titkolózás, a hazudozás és a kiszivárgott adóemelési tervek jelzik, hogy az újonnan érkezők nem tiszta vitára, hanem a választók becsapására készülnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel ellentétben a kormány 2010 óta következetesen azt teljesítette, amit vállalt: megvédte a családokat, a rezsit, a munkahelyeket és a nyugdíjakat. Sikerült – még egy háború, energiaválság és egy rendkívül rossz inflációs környezet közepette is. 

Habár a háború nem ért véget, az európai gazdaság még nem lábalt ki az árokból, de mégis úgy látjuk, hogy itt az ideje az új távlatokat nyitó intézkedéseknek, mint az Otthon Start, a vállalkozásoknak szóló kedvezményes hitel és a családoknak kedvező újabb adócsökkentések. A választás tétje, hogy meg tudjuk-e őrizni ezt a perspektívát a magyar családok és vállalkozások számára. 

A közélet minősége drasztikusan megváltozott az elmúlt időszakban. 

Az ellenfél beemelte a verbális és fizikai erőszak kultúráját. Fenyegetőznek, újságírókkal erőszakoskodnak, fegyverrel mennek emberek közé.

Szerintünk viszont a magyar közéletnek higgadtságra, szakmai vitákra és a kedélyek hűtésére van szüksége. 

Nemzetközi színtéren ugyanilyen világos a kép. A NATO álláspontja egyre jobban közeledik a magyarhoz, hiszen a szövetséget meghatározó nagy katonai hatalmak, mint Amerika vagy a törökök – hozzánk hasonlóan – a háború mielőbbi lezárásában érdekeltek. Az EU-ban viszont szakaszhatárhoz értünk: meg kell kérdőjeleznünk a brüsszeli vezetést, amely a háború- és szankciópárti politikájával zsákutcába vitte az integrációt. Európa hazafias erői – Magyarországgal együtt – nyíltan ennek a vezetésnek az ellenzékét alkotják. A változás elkerülhetetlen, új irányt kell adni az uniónak.”

Nyitókép: Facebook / Orbán Balázs

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

herden100
2025. szeptember 17. 00:21
Mint a bíró az Ír meccsen. Vigyázzunk, hogy ne kapjunk piros lapot.
massivement-4
2025. szeptember 16. 23:04 Szerkesztve
...
massivement-4
2025. szeptember 16. 22:30
Marad a huliganizmus, székház-gyújtogatás, butaházyzmus, Kubatov grünweiszer kopaszai, meg az orgoványi bayer fosállat pofájából ömlő orosz okádat. Boldog karácsonyt!
