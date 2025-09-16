Habár a háború nem ért véget, az európai gazdaság még nem lábalt ki az árokból, de mégis úgy látjuk, hogy itt az ideje az új távlatokat nyitó intézkedéseknek, mint az Otthon Start, a vállalkozásoknak szóló kedvezményes hitel és a családoknak kedvező újabb adócsökkentések. A választás tétje, hogy meg tudjuk-e őrizni ezt a perspektívát a magyar családok és vállalkozások számára.

A közélet minősége drasztikusan megváltozott az elmúlt időszakban.

Az ellenfél beemelte a verbális és fizikai erőszak kultúráját. Fenyegetőznek, újságírókkal erőszakoskodnak, fegyverrel mennek emberek közé.

Szerintünk viszont a magyar közéletnek higgadtságra, szakmai vitákra és a kedélyek hűtésére van szüksége.

Nemzetközi színtéren ugyanilyen világos a kép. A NATO álláspontja egyre jobban közeledik a magyarhoz, hiszen a szövetséget meghatározó nagy katonai hatalmak, mint Amerika vagy a törökök – hozzánk hasonlóan – a háború mielőbbi lezárásában érdekeltek. Az EU-ban viszont szakaszhatárhoz értünk: meg kell kérdőjeleznünk a brüsszeli vezetést, amely a háború- és szankciópárti politikájával zsákutcába vitte az integrációt. Európa hazafias erői – Magyarországgal együtt – nyíltan ennek a vezetésnek az ellenzékét alkotják. A változás elkerülhetetlen, új irányt kell adni az uniónak.”