Itt vannak a bizonyítékok: ezért ukránpárti és háborúpárti a TISZA (VIDEÓ)

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója parlamenti felszólalásában arról szólt, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemrég „belehunyorgott a kamerába”, és megtámadta azt a videót, amellyel a Fidesz bemutatta a háború borzalmait, illetve pártja igazi arcát.

A fideszes politikus hangsúlyozta, hogy

mindenki tudja, hogy a Tisza egy ukránpárti és háborúpárti szervezet, szövetség.

Ezt elmondta Manfred Weber, aki elmondta, hogy a Néppártba csak olyanok jöhetnek, akik Ukrajna mellett állnak és háborúpártiak”.

Menczer azzal folytatta, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke pedig arról beszélt, hogy „Weber úr kézen fogja őket, mint az ovisokat szokás, és ők azt csinálják, amit Weber és a Néppárt mond” – emlékeztetett.

De a kormánypárti honatya arról is beszélt, hogy a Tisza egy olyan felmérést készített, mely alapján kihozták, hogy a magyarok 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Itt megjegyezte, hogy erre a felmérésre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is hivatkozott, sőt, azt állította, hogy „a magyarok velük vannak. Nem is 58, hanem 70 százalékuk támogatja Ukrajna uniós tagságát”.

Tehát a Tisza ukránpárti, háborúpárti és be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba”

– összegezte a politikus.

Menczer Tamás Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök azon korábbi kijelentésére is felhívta a figyelmet, mely szerint, ha Ukrajna uniós tag lesz, akkor oda mehetnek a „mi erőink” harcolni és meghalni. Ennek kapcsán az országgyűlési képviselő leszögezte,

a magyarok nem akarják a fiaikat Ukrajnába küldeni, nem akarják koporsóban visszakapni őket.

De igaz ez a pénzükre is, amelyet ugyancsak nem akarnak Ukrajnába küldeni – zárta felszólalását a politikus.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

