Itt a bizonyíték: így manipulálták Magyar Péterék a szavazást, amely szerint Kulja nyerte a hétfői vitát (FOTÓ)

Ismert, hétfőn este az ATV Egyenes beszéd című műsorában vitázott Takács Péter egészségügyi államtitkár Kulja Andrással, a Tisza Párt EP-képviselőjével. Kulja finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, még a Tisza-szimpatizánsok is nagy számban akadtak ki a párt „szakpolitikusának” felkészületlenségén, a vita után több orgánum is arról írt, hogy az államtitkár „felmosta a padlót” Magyar Péter emberével.