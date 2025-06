Föld S. Péter szerint Kocsis Máté csúnyán „tökön rúgta önmagát” – Na ne röhögtessen, mert cserepes a szám!

Egyes hírek szerint Magyar Péter azóta csuklik, amióta elolvasta Kocsis Máté hozzá írt levelét, melyben azzal szembesült, hogy jövőre sem fogják legyőzni a jobboldalt. Hukk! – rándulhatott meg hirtelen Magyar Péter rekeszizma, mint akit emlegetnek. A tüdőbe hirtelen beáramló levegőtől a gégefedő lezárul, ez okozza a jellegzetes hangot.

Általában magától eláll, de néha szükség van az állandósult csuklás orvosi kezelésére.

„Peti pojácának”, alias Peti p...-nek, ahogy Kocsis nevezte a minap, a következőket írta a Fidesz frakcióvezetője: „Úgy általában se nézd le soha az ellenfeleidet, s minket se becsülj alá, mert hibát követsz el. Ennek pontos felismeréséhez bölcsességre és alázatra lenne szükséged, az elbizakodottság, a dölyf és erőszakos személyeskedéseid helyett. Megtapasztalhattad az átmeneti »közöttünk tartózkodásod« alatt, hogy a magyar jobboldalt iszonyatosan nehéz megverni a választásokon, s ennek valószínűleg tudod is jó pár okát, biztosan rémlik még. Jövőre sem fog sikerülni.”

Hukk! Jöhetett a válasz, és nem lehetetlen, hogy azóta is tart, mi több, orvosi kezelésre szorulhat. Ilyen eshetőséggel ugyanis Peti p. még bizonyosan nem számolt.

De ha már az ellenfél krónikus lenézéséről, lebecsüléséről van szó,

nem árt felidézni a szent életű apáca történetét. A tréfa szerint a szent életű apáca elmegy az orvoshoz, mert nem tudja abbahagyni a csuklást. Néhány perc múlva sírva rohan ki a rendelőből. Az asszisztensnő bemegy és megkérdezi: – Mi történt, doktor úr? – Megvizsgáltam és közöltem vele, hogy gyereket vár, azért csuklik. – De hát ez lehetetlen! – Persze, hogy az. Viszont a csuklása elmúlt!

Hogy Peti p… feltételezett csuklása elmúlik-e attól, hogy megválik az az elbizakodottságtól, a dölyfösségtől, és felhagy az erőszakos személyeskedéseivel, nem tudni, bár erősen kétséges.

De hogy kerül a csizma az asztalra? Miért írt levelet Facebookján Kocsis Máté Peti p…-nek? S miért foglalkozzunk ezzel?

Annak nem Peti p…, hanem egy exkomcsi humorista, Föld S. Péter Hírklikk-beli írása az oka. A régi idők humoristáit az jellemezte, hogy nem igazán volt humoruk, meg ha volt is, nem lehetett rájuk odafigyelni ÁVH-s, belügyes előéletük miatt. Vicceskedve őrizték a proletárdiktatúra lángját, mint Komlós János vagy Hofi Géza.

Föld S. Péter a Ludas Matyinál dolgozott. Ott, ahol humoreszkjeit a III/III-as Peterdi Pál is megjelentette.

Föld S. most is komcsi módon viccelődik. Írást azzal kezdi, hogy „Kocsis Máté nekifutásból tökön rúgta magát.” Mint írja, Kocsis azt kívánja levelével bizonyítani, hogy Peti p… nem közülük jön. Föld S. szerint ezzel beismerte, hogy a Fidesz minisztériumai és egyéb intézményei kifizetőhelyként működnek. Idézi Kocsist, aki ezt mondja: „A lényeg, hogy nem közülünk jössz, ezt mindketten pontosan tudjuk. Tény, hogy a tavaly elárult barátaid által eljutottál régebben hozzánk, de nem közülünk jössz. Azzal is mindenki tisztában van, hogy a jobboldalon is mindig csak a pénz és a hatalom érdekelt. Volt feleséged sokszor elmondja, hogyan akartál milliárdos lenni, amikor ő miniszter lett, hogyan kergetted az őrületbe, hogy négy-öt (lehetőleg) munkamentes állást szerezzen neked, havi 6-8 millióért. Kifizetőhelyeket.”

Föld S. azt írja, nem tudni, kinek a fejéből pattant ki az ötlet, de valaki kitalálhatta, hogy Magyar tulajdonképpen soha nem tartozott közéjük, és a múltmásításban akár még odáig is eljuthatnak, hogy Magyar valójában nem volt Varga Judit férje, Gulyás Gergely jó barátja, Kocsis Máté egyetemi évfolyamtársa.

He-he, nevetgélhetünk a balos humoron.

Föld S.-t, mint a komcsikat általában, most is zavarja a valóság. Az, hogy Varga Juditra tekintettel egy nemzeti közösség befogadta Magyar Pétert, sőt baráttá léptette elő, az az érdekvezérelt, csak a pénzben és hatalomban gondolkodó baloldalon ismeretlen jelenség.

Föld S.-nek nem az fáj, hogy Magyar hátbatámadta barátait, sőt gyermeke keresztapját, Gulyás Gergelyt is,

aki keresztfiával fenntartja a jó kapcsolatot, míg Magyarral ezt megszüntette. Föld S. a rosszból akar jót csinálni és a jókból rosszat. Karácsony Gergely esetében egyszer sem írt kifizetőhelyről, holott a főváros Karácsony cimbijeinek nulla munkáért évi többszáz milliót fizet ki, miközben lezárták a Lánchidat, dugók miatt tépik a hajukat a budapestiek, csődbe vitték a fővárost, jóllehet 214 milliárd forintot örököltek Tarlós Istvántól.

Ezek után írja Föld S., hogy Kocsis Máté „tökön rúgta önmagát”.

Ne röhögtessen, mert cserepes a szám.

Szerintem a budapestieknek több ötlete volna, kiket és hol kellene lábbal megbillenteni.

Hukk!

***