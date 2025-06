„Mindezek tükrében világos, hogy ismét csak az országos politikai harcok dőltek rá a fővárosra. Mivel a budapesti közgyűlésbe pártlistákról kerülnek be a képviselők, a vonatkozó választási eredmények természetesen tükrözik az országos pártpreferenciákat és pártpolitikai trendeket. Így alakult ki tavaly az a helyzet, hogy a Tisza és a Fidesz alakíthatta a két legnagyobb frakciót, Karácsony Gergely pedig megtarthatta a főpolgármesteri pozíciót. Ez egyebek mellett azt is bizonyítja, hogy az ellenzéki tábor mindenekelőtt a Fidesz ellen szavaz, akárki is legyen a jelölt akármilyen mezben. A fővárosban is.

Ami egy dolog, csakhogy itt és most az történik a közgyűlésben, hogy a »bárki, csak ne a Fidesz legyen«-hevületet meglovagló Tisza Párt éppen a saját pecsenyéjét kezdi sütögetni, de legalábbis nem az egyszeri fővárosi összellenzéki szavazó vágyálmait teljesíti be. Politikai inaktivitással vádolják a főpolgármestert úgy, hogy közben rájuk is visszahullhat, rájuk éghet a vád, jelesül a város ügyeinek akadályozása – mely vádat egyébként a kormány is igyekszik rásütni Karácsony Gergelyre és csapatára. A VI. kerület polgármestere, Soproni Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel a Tisza magának és a 2026-os kormányváltás ígéretének is árthat. Az ő megszólalása egyébként önmagában is beszédes, de kapcsolódik az ellenzéki térfelet tizedelő önkéntes lemondási (hő)hullám hangulatához is. És persze arról is szól, hogy mekkora káosz és karnevál uralkodik a fővárosban. Ami pedig nem a semmiből jött, lehetett erre számítani a tavalyi önkormányzati választások után kialakult konstellációt szemlélve.

Az, hogy a Fidesz minden adandó alkalommal összecsomózza Karácsony Gergely cipőfűzőjét, szintén nem újdonság, ahogy az sem, hogy így vagy úgy, de ha nagyon kell, a főpolgármester talál módot alkukötésekre a kormánnyal. A Tisza által is átvett – és most már generált – hisztérikus várospolitizálás pedig arról árulkodik, hogy a párt ezt a felületet is felhasználja arra, hogy demonstrálja, hogy egyszerre áll szemben a Fidesszel és az úgynevezett óellenzékkel.”