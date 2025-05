Ilyet is csak az ellenzék tud csinálni: a Momentumnak ad tanácsot, miközben másvalaki képviselője

Furcsa karriert futott be Szakács András győri önkormányzati képviselő: egyfelől a polgármestert is adó Tiszta Szívvel a Városért Egyesület juttatta be a megyeszékhely közgyűlésébe, másfelől a Momentumnak ad tanácsot Zuglóban. Kerestük a politikust telefonon, megígérte, hogy ha email-ben jelezzük neki kérdéseinket, elárulja, hogy lehetséges, hogy miközben a lila pártnak segít a XIV. kerületben, addig Győrben egy másik kormánypártisággal nehezen vádolható szervezetet képvisel a közgyűlésben, azonban

a mai napig hiába várunk a válaszokra, pedig már hetek teltek el.

Lehoczky Balázs zuglói jegyző a Mandiner megkeresésére elárulta, hogy Szakács András 2024. december 11. napjától munkaszerződéssel, kommunikációs referens munkakörben dolgozik Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatalában, havi bruttó munkabére 450 ezer forint. Az utolsó elérhető vagyonnyilatkozatát Szakács Andrásnak IDE KATTINTVA lehet elolvasni.

Lapunk úgy értesült, hogy a zuglói és győri munkája mellett Szakács András ideje nagy részét Prágában tölti: erről maga Szakács András mesélt pár éve egy a Pintér Bence jelenlegi polgármesternek adott interjújában. Akkor úgy fogalmazott, hogy bár Győrben született és nőtt fel, a felesége Prágában kapott állást, így kiköltöztek.

De ez nem azt jelenti, hogy elhagytuk Győrt. (...) Egyébként a két város sokkal közelebb van egymáshoz, mint gondolnánk: busszal jártam Pécsre egyetemistaként, ugyanannyi ideig tartott az út, mint Győrből Prágába”

– fogalmazott Szakács.

Érdeklődtünk a politikusnál, meg tudja erősíteni, hogy még mindig ingázik-e a cseh főváros és Győr között, azonban, mint korábban jeleztük, erre sem kaptunk választ. A pártja oldalára kirakott bemutatkozása során Szakács arról beszélt: elsődleges feladatának tekinti, hogy megóvja Győr értékeit.

Hogy mégis hogyan fér össze a zuglói momentumos sajtótanácsadás a győri ellenzéki munkával, egy ideig még rejtély marad.

