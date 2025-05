„Újabb, az ukrán kémüggyel kapcsolatos részleteket osztott meg a nyilvánossággal a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülése után Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetőjének tájékoztatásából kiderült, hogy az a férfi, akire május elején csapott le a Terrorelhárítási Központ, ukrán katonai hírszerző volt, akinek az volt a célja, hogy megismerje Magyarország hadseregét és energetikai rendszerét. Ami még ennél is riasztóbb, hogy kapcsolatrendszerében számos magyar hadiipari és energetikai szektorban dolgozó személyt azonosítottak, ráadásul közvetlenül tartotta a kapcsolatot a honvédelem egykori magasrangú vezetőjével.

Belegondolni is rossz, hogy az ukrán hírszerzés és katonai vezetés milyen célokra használta az általa megszerzett információkat, ahogyan attól is összeszorul az ember gyomra, hogy voltak olyan magyarok, akik akarva, vagy akaratlanul, de információkat osztottak meg vele.

Az ügyből még egy súlyos következtetést lehet levonni, mégpedig azt, hogy egy, a NATO-ba igyekvő, állig felfegyverkezett, háborúban álló ország kemény katonai hírszerzési tevékenységet folytat egy elvileg vele szövetséges NATO tagállam ellen, amelynek ráadásul jóvá is kellene hagynia Kijev csatlakozását. Erre szokták mondani, hogy ha ilyenek valakinek a barátai, akkor minek neki ellenség?

Érdekes fordulatot vett a másik, titkosszolgálatok által beazonosított figura, Tseber Roland ügye is, aki Magyar Péterrel is fotózkodott a Tisza Párt elnökének ukrajnai útján és egyes információk szerint az egészet ő szervezte Magyarnak, bár a pártelnök ezt cáfolta. Tseber ugyanis – aki korábban barátjának nevezte Magyar Pétert – sarokba szorított patkányoknak nevezte a Fideszt és Orbán Viktor, miniszterelnököt is megfenyegette.”