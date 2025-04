Sokatmondó történetet elevenített fel Ferenc pápáról a magyar érsek

„Egyre gyarapodó tapasztalatom szerint egy ember halála, elköltözésének ideje és módja valamiféle visszajelzést is hordoz az illető életéről.

Hogy Ferenc pápát az Úr éppen a húsvéti öröm közepette szólította magához, számomra ez annak a jele, hogy e különleges ajándékkal akarta a Mindenható mintegy megpecsételni különleges szolgálatra kiválasztott fiát.

Még a húsvéti üzenetét is el tudta mondani, utolsó üzenetként át tudta adni az egész világnak. Ki részesül ekkora megtiszteltetésben?” – nyilatkozta Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportálnak (HAON).

Kocsis Fülöp: Ferenc pápa nagyon gazdag örökséget hagyott ránk

A magyar görögkatolikus hívek főpásztora elmondta, „a szinódusokon mindig együtt dolgozunk a pápával, ő is ott volt szinte minden egyes ülésen, meghallgatta a fölszólalókat, olykor ő is hozzászólt. De más alkalmakkal is volt szerencsém vele találkozni, hosszabban beszélgetni”.

Kocsis Fülöp elmesélte: „A magyarokról, s tőlem a görögkatolikusokról mindig érdeklődéssel hallgatta a beszámolókat, adott tanácsokat a nehezebb kérdésekben. Budapesten tett látogatása során is az ő személyes döntése volt, hogy eljön hozzánk is, a mi kis Rózsák terei templomunkba, ott együtt imádkozott az összegyűlt papokkal, hívekkel, családtagjaikkal. Tudjuk,

ekkor már nagyon nehezen járt, nagy fájdalmak voltak a lábában. Mégis erőt vett magán, és állva hallgatta végig a mi énekelt imádságunkat, majd távozáskor is úgy döntött, hiába hozták neki oda a kerekesszéket, hogy saját lábán sétál ki a templomból,

így ugyanis sokkal közvetlenebbül tudott odalépni a bentlévőkhöz. Ez az akaraterő és közvetlenség mindig is jellemezte”.

Kocsis Fülöp úgy véli, Ferenc pápa nagyon gazdag örökséget hagyott ránk. Hozzátette: „És feladatot is, hogy most már nélküle vigyük tovább, s valósítsuk meg az ő nagy álmát, a senkit ki nem záró, mindenkit jó szándékkal befogadó Egyházat. Nagyon sokunkat megmozgatott ennek érdekében. Persze, még hosszan sorolhatnánk, hogy mi mindenre, ki mindenkire figyelt oda”.

„Úgy értékelem a szívemben, hogy távozása nem is annyira veszteség nekünk, mint inkább feladat. Ahogyan a temetéséről való megelőző intézkedései is igazolják, még ekkor is nem azt akarja, hogy ő legyen a középpontban, hanem Krisztus, aki mindnyájunkat megújít.

A megújulás bátor pápája volt, ez jellemezte még 88 évesen is, s ennek örökségét hagyta ránk”

– zárta gondolatait az érsek a HAON-on megjelent nyilatkozatában.

Ferenc páta látogatását a Rózsák terei görögkatolikus templomban itt nézheti vissza:

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi