„Amióta Lázár János kirohant a NER luxizása ellen, sorra jelennek meg a »tényfeltáró« cikkek, hogy a NER nagyasszonyai hol, milyen milliós ruhákban, ékszerekben jelentek meg a nyilvánosság előtt. Legutóbb Várkonyi Andrea lepleződött le, nála négymilliós szettet számolt össze a leleplezésekben különösen erős Hadházy Ákos. De láthattuk Tiborcz István Ferrariját is, hogy ne csak a hölgyekkel foglalkozzunk. Lázár persze azóta erősen visszakozott, és a Fidesz egyéb prominensei igyekeztek új ruhába öltöztetni a miniszter szavait; nem azt, nem úgy és nem arra mondta, valójában nem is a NER-kullancsokról beszélt, hanem Magyar Péterről...

(Amúgy, legyen itt egy zárójel: nem tudom, megfigyelték-e, hogy egy-egy ilyen elszólás, kiszólás után milyen hatalmas energiákat öl a Fidesz-propaganda abba, hogy megváltoztassa. Mellesleg, épp ellenkező előjellel az ellenzékkel is eljátssza ezt; Ruszin-Szendi Romulusz vagy Kollár Kinga a példa erre...)

Szóval egyre-másra derül ki a hatalom képviselőiről, hogy luxizásban otthon vannak, egyáltalán nem szégyellik megmutatni, hogy gazdagok. És ez így van rendjén. Én egyáltalán nem látok ebben semmi kivetnivalót, hisz mennyivel lenne nekünk jobb, ha Tiborcz Trabanttal járna (vigyázat, az is drága: ma már egy Trabant old timer lenne), és akkor sem éreznénk magunkat jobban, ha Várkonyi Andrea szakadt ruhában jelenne meg az általuk is szponzorált Hófehérke előadásán. Tudniillik semmi nem változna attól, ha mást mutatnának magukból, mint amilyenek. Mert hát tényleg nem ezzel van a baj, sokkal inkább azzal, amit nem látunk.”

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala