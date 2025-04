Így változik a gombafaj, amely kiirthatja az emberiséget

The Last of Us

De mi is ez a The Last of Us? Neil Druckmann játéka 2013-ban jelent meg, kizárólag PS3-ra, a Sony exkluzívjaként pedig instant klasszikussá vált. Története a gombafertőzés és az apokalipszis legelején kezdődik, mikor Joel Miller (Pedro Pascal) szörnyű módon elveszíti lányát, Sarah-t. Azután évtizedek telnek el, a férfi szinte androidként végzi munkáját a létrehozott erődvárosok egyikének közösségében, mikor az elnyomó militáns erőkkel szemben álló Tűzbogarak megkérik rá, hogy egy árva kislányt vigyen el egy laborba, mivel ellenálló a fertőzéssel szemben, így véréből kinyerhető az ellenszer. Joel és Ellie halálos utazása így veszi kezdetét.

The Last of Us második évad

Képernyőről a képernyőre adaptálva

Biztos akad, aki azt gondolja, hogy a videójáték és a sorozat, mint formátum, kifejezetten hasonló, pedig nincs így. A videójátékot a megszabott irányvonal ellenére te irányítod, aktív részévé válsz, míg egy sorozatot nézve külső szemlélő maradsz. Éppen ezért nem egyértelműen jó ötlet egy, a túlélésre összpontosító történetet TV-re ültetni, hiszen míg a játékban magad harcolsz és küzdesz minden pillanatban az életben maradásért, a TV-képernyőn ebbe semmi beleszólásod nincs. Mégis, minden hibája ellenére a The Last of Us 9 epizódos első évada kimondottan nagy siker lett. És már itt is az április 14-én induló második évad, amelynek megnézhettük első, 1 órás részét.

Az első évad legnagyobb hibái: ahogy a cikkben is szerepel, nem mindegy, hogy a történetnek aktív résztvevői vagyunk vagy csak nézői, utóbbi pedig időnként jóval unalmasabb szerepkör

nehéz elmenni szó nélkül a színészek megválasztása mellett: már Sarah-ból, a nagyon helyes szőke kislányból is fekete lett, a kimondottan szép arcú, viszonylag törékeny Ellie szerepét pedig egy fiú testű színésznő kapta, aki arcra mintha fogyatékos is lenne – a néha túl közönséges, de bunkó stílusa miatt szórakoztató karaktert idővel ugyan megkedveljük, de akkor is látványos az eltérés

a negatív csúcsot egy lényegében új szál jelentette a harmadik epizódban: a sok töltelék és felesleges túlnyújtás közül is kiemelkedett Bill és Frank története – a játékban jóval kisebb jelentőséggel bíró páros egy homoszexuális szálat mutat be, amelyet lehetne akár ízlésesen prezentálni, de a sorozat készítői szinte már melegpornóvá változtatták az epizód egy részét, mellé még az öngyilkosság és eutanázia témáját is bevetve... bravo!

A bosszú és harag szimfóniája

A The Last of Us első része Joel és Ellie egymásra találásáról, az apai és a leány karakterek kapcsolatáról szólt. Hogy vesztettek el mindent, majd kényszerűségből hogyan ragadnak egymás mellett, ezzel újra felelősséget vállalva és felelevenítve a szeretetet. Joel rengeteget változik, méghozzá előnyére, majd amikor a szükség és Ellie érdeke újra úgy hozza, ismét elmerül a lelke legnagyobb mocskában. Ami nem menti fel tettei alól, de máris jobban értjük azokat. Ráadásul mindez valahol a katarzist és a lezárást szolgálja.

Ezzel szemben a folytatás semmi más, mint egy gyűlölettel, agresszióval és már-már gyilokpornóval teli bosszúsztori.

Kevés értelmetlenebb folytatást ismerek – becsülettel végigjátszottam, mikor 2020-ban teszteltem, de számos eleme irritált. Leszbikus szál, totális gyűlölet-propaganda, miközben az alkotók Abby képében behoztak egy olyan új karaktert, akiben semmi nőiesség nincs, az első másfél órában a feje tetejére állítja a világod egy olyan tettel, amire nincs mentség, majd még Ellie-vel is szembe fordítják, akiből nem mellesleg egy idegbeteg fúriát csinálnak. Innentől az egész játék feleslegessé és értelmetlenné vált, legalábbis számomra. Éppen ezért a szerintem átlagosan közepes-jó első évad után az ebből a játékból készült második évadot sem vártam.

Már csak azért sem, mert a már felsorolt problémákon felül a The Last of Us-sorozat a Joel és Ellie közötti szálon felül semmi újat nem tudott felmutatni. Videójátékként ez működött, de egy olyan médiumnál, ahol a The Walking Dead ennél sokkal mélyebbre ment, de még A kór (The Strain) is élvezetesebbnek bizonyult, a gombafertőzött zombiszerű mutánsok már csak másodhegedűs szerepében játszhatták el az apokaliptikus hattyúdalt.