A megbízók persze most is kérnek valamit, ami felülír minden, a Tisza Párt számára még pozitívnak tűnő hozadékot. Hiszen végül – akárhogy is csikicsukizik most Magyar Péter – egyértelműen ki kell majd állni a globális érdekkörök, a brüsszeli fősodor és mélyállam álláspontja mellett.

Ez pedig Ukrajna uniós felvétele, a genderista törekvések, a pride támogatása, a migráció uniós szabályok szerinti kezelése, a rezsicsökkentés megfúrása vagy épp a drogliberalizáció.”