Ez egy nagy különbség Magyarország és Lengyelország között (VIDEÓ)

Képregényből az animációba, horrorból vígjátékba, Kínából Lengyelországba

A lengyel illusztrátor, Tadeusz Baranowski munkáiból táplálkozó Diplo, a kis dinó például rengeteg ígéretet és ígéretes kalandot rejt magában, mikor arról mesél, hogy az alkotót hogyan próbálja kihasználni a munkáltató, amely nem a szerző valódi értékeivel, hanem a saját elképzeléseivel foglalkozik. Ennek apropóján került törlésre a képregényes kis dinó teljes világa, miközben a kölyök nemcsak megpróbál elmenekülni, de képes más dimenziókba, avagy más képregényekbe eljutni, hogy barátokat találva akadályozza meg végzetét.

Ez a kísérlet ugyan érdekes alapötlet, de a végeredmény valahogy mégsem működik igazán jól, a Diplo pedig az ígéretes felütés és koncepció ellenére valahogy elvérzik egy kicsit.

A végeredmény így sem rossz, de láttunk már hasonlót és jobbat is, emiatt a másfél órás játékidő is hosszúnak és néha nemcsak vontatottnak, de túl elvontnak is érződik. Mintha az alkotók nem lettek volna tisztában azzal, hogy gyerekeknek vagy nosztalgiázó felnőtteknek írják a történetet, ami miatt az igazából egyik korosztályt sem célozza meg. Kicsit talán ugyanez a hibája Lengyelország első zombifilmjének is, de az Apokawixa legalább szinte végig szórakoztató, egyáltalán nem ül le, tele van szépen fényképezett jelenetekkel és ügyes poénokkal, gegekkel és kiszólásokkal.

Diplo, a kis dinó poszter

Nem kifejezetten horror, inkább vígjáték, ráadásul a zombik is későn kapcsolódnak be igazán a cselekménybe, de akkor viszont kő kövön nem marad, a végeredmény pedig kimondottan izgalmas – kár, hogy a filmtavasz alatt talán erre a vetítésre jöttek el a legkevesebben. Annál többen voltak viszont a Minghun bemutatóján, amely egy nagyon szép, művészi dráma, Jan P. Matuszynski rendezésében, miközben nemcsak bemutatja a kínai hagyományok egy részét, de ügyesen bele is építi azokat a lengyel hétköznapokba. Lányos apaként nehéz volt nézni a gyászoló apa szenvedését, a végére azonban egészen pozitív fináléig sikerül eljutni, a lassú sodrású, art house jellegű produkció pedig megérdemli a figyelmet.

Ilyen volt a 31. Lengyel Filmtavasz

A 31. Lengyel Filmtavasz egyébként más izgalmakat is rejtett, ahogyan mindig, ezért a különleges, a budapesti Lengyel Intézet szervezésében és a Lengyel Filmintézet támogatásával megvalósított eseményt érdemes minden évben figyelemmel kísérni, hogy a megszokott klisék mellett akár a mainstreamtől eltérő ötletekkel valóban kicsit kitavaszodjon. Sőt, már csak a vendégek és beszélgetések miatt is érdemes elmenni a vetítésekre, hiszen a Minghun kapcsán például egy a kínai hagyományokat érintő interjút hallhattunk, de az Apokawixa rendezője, Xawery Zulawski is jelen volt, akitől a közönség is kérdezhetett, illetve egy exkluzív interjú erejéig a Mandiner mikrofonja előtt is sikerült megszólaltatni. A továbbiakban következzenek a válaszai, illetve néhány kérdés erejéig a Lengyel Intézet munkatársait is megszólítottuk.

Az Apokawixa rendezőjével beszélgettek a szervezők, méghozzá az alábbi kérdésekkel.

A zombik voltak meg előbb vagy maga a cselekmény?

Az egész azzal indult, hogy 4-5 évvel ezelőtt megkeresett a TVN és azon belül is a Warner Brothers, hogy szeretnék, ha a fiatal nézőknek rendeznék egy filmet. Ehhez volt is egy kész forgatókönyvük, amit felajánlottak. Egy krimiről van szó, ami szerintük kifejezetten a fiatal közönségnek szólt volna, és amire röviden csak annyit válaszoltam, hogy márpedig a fiataloknak ez nem fog bejönni, nekik zombikra van szükségük.

Először nagyon csodálkoztak, aztán végül is belementek, így elkezdtük forgatni a filmet, de nem volt felhőtlen a viszony a stúdióval. Akadt nem kevés konfliktusunk a stáb és a TV-adó között, többek között már a címmel kapcsolatban is, mivel nekik nem jött be az Apokawixa. Ez egyébként Apokaliptikus partit jelent, azonban ők nagyon nem szerették volna, ha ezt a szót használjuk, mert mindenképpen meg akarták magyarázni.

A helyzetet csak tovább bonyolította, mikor a film felkerült az IMDb-re, ahol angol címet is kellett neki adni, ez pedig az It Came From the Water lett. Mi ezzel egyáltalán nem értettünk egyet. Így aztán párhuzamosan zajlottak a problémák a címek miatt, emellett terjesztési problémákkal is szembesülni kellett, de végül megérte a harc. A különböző streaming platformokon ugyanis nagyon jól működik a film.

De miért gondoltad, hogy a fiataloknak zombik kellenek? Vagy ahogy Brad Pitt életében is eljött a megfelelő pillanat, úgy ezúttal te akartál zombikat?

Fiatal korom óta szoros kapcsolatot ápolok a rock and roll és a punk közeggel, és hát ott a zombiknak mindig megvolt a saját helye. Emellett én is fiatalkorom óta élénken követem az ezzel kapcsolatos filmeket. Nyilván végignéztem Rodriguezt (Terrorbolygó – a szerk.), a korai klasszikusokat, és imádtam a The Walking Deadet is. Azt gondoltam, hogy elég jó párosítás lesz fiataloknak a zombikat bemutatni.