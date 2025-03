Csökkent a nyereség, stagnál az árbevétel – újabb országból vonul ki az RTL

A Media1 hívta fel arra a figyelmet, hogy az RTL Csoport csütörtök reggel közzétett éves pénzügyi jelentéséből kiderült, hogy stagnáló árbevétel mellett 2024-ben közel 8 százalékkal csökkent a médiacsoport nyeresége. A dokumentum szerint

már csak a versenyhatóság engedélye hiányzik az RTL Hollandia eladásához,

ami az év első felében lezárulhat. Így a társaság egy újabb országból vonul ki, miközben már most is csupán néhány európai piacon – köztük Magyarországon – van jelen.

A jelentésben ismertették, hogy az RTL Csoport 6254 millió euró árbevételt ért el 2024-ben, ami gyakorlatilag stagnálásnak számít 2023-hoz képest, amikor ez az érték 6234 millió euró volt. A csoport teljes nyeresége pedig 555 millió euró lett 2024-ben. Ez 7,7 százalékos csökkentést jelent a 2023-as 598 millió eurós nyereséghez képest.

A Media1 felhívta arra a figyelmet, hogy az RTL részvényesei nem fogadták „örömmel” a híreket. A 2024-es pénzügyi beszámoló közzététele után az árfolyam először közel 9 százalékot zuhant a tőzsdén, majd egy nagyobb emelkedés következett, de azután újra esésnek indult az árfolyam, ami jelenleg már 10 százalék körüli mínuszban tartózkodik.

Az RTL Magyarország is kiadott egy közleményt

A lap idézte, hogy az RTL Magyarország is kiadott egy sajtóközleményt, amelyből kiderült, hogy 8 millió eurós veszteségük keletkezett, amit azzal indokoltak, hogy 2024 a befektetés éve volt.

Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója a pénzügyi eredmények kapcsán hangsúlyozta: „a stratégiai beruházások az RTL Magyarország további növekedését szolgálják, és már most éreztetik hatásukat: az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzések fantasztikus eredményeket hoznak, az RTL+ növekedési pályára állt. Az RTL Magyarország hosszútávú stratégiai célja, hogy a lineáris üzletág hatékony üzleti modellben továbbra is stabilan teljesítsen, és a folyamatos innovációval és stratégiai befektetésekkel ne csak a lineáris, hanem a nemlineáris piacon is vezető szerepet töltsünk be Magyarországon”.

Ismét elvesztették a nézettségi versenyt Az RTL Magyarország 2023 után 2024-ben is elvesztette a nézettségi versenyt a TV2 Csoporttal szemben a Nielsen Közönségmérés mérőműszeres adatai alapján. A beszámoló szerint 30,1 százalékos piaci részedésük volt 2024-ben Magyarországon és javítani tudtak 2023-hoz képest, amikor ez a részesedés 28,4 százalékos volt. Ez viszont megint csak a 2. helyezésre volt elegendő, vagyis már nem mondhatják magukat piacvezetőnek, mint a 2023-at megelőző évtizedekben – mutattak rá az összeállításban.

Nem engedték kérdezni a Media1-et

A Media1 cikkében arra is kitért, hogy az előzetes és visszaigazolt regisztrációt követően becsatlakozott az RTL Csoport csütörtök délelőtti német és angol nyelvű konferenciahívásaira, ahol a prezentációkat követően elemzők, befektetők és újságírók tehettek fel kérdéseket Thomas Rabénak és a cégcsoport többi vezetőjének. A kérdések és válaszok (Q&A) szekcióban azonban többszöri jelzésük ellenére sem engedték őket kérdezni.

Oliver Fahlbusch, az RTL Group kommunikációs igazgatója később e-mailes érdeklődésükre, hogy ez miként fordulhatott elő, azzal védekezett, hogy újságírók esetén mindig fenntartják maguknak a jogot, hogy az illető kérdezhet-e, vagy sem.

