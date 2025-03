A lebukott

2025. március 14. 05:51

Mindegy is, hogy közölték-e Brüsszelpetyával, hogy az ő neve is ott díszeleg majd a szöveg megalkotói között, felsorolták azokat, akik mindig is a háborús uszítók sleppjébe tartoztak.

2025. március 14. 05:51 3 p 12 1 12 Mentés

Gajdics Ottó Magyar Nemzet

„Nem mellesleg az elfogadott határozat alapján az unió még több fegyvert küldene a hadszíntérre, újabb ezermilliárdokkal tömnék ki az ukrán hadigazdaságot, elítélték Magyarország minapi vétóját, és a jövőben korlátoznák a békepártiak vétójogát. Mindegy is, hogy közölték-e előre Brüsszelpetyával, hogy az ő neve is ott díszeleg majd a szöveg megalkotói között, vagy a dolgok természetes rendje szerint felsorolták azokat, akik mindig is a háborús uszítók sleppjébe tartoztak. A gátlástalan hazudozó szájából most sem azt halljuk, hogy azonnal állítsa le mindenki a fegyverszállításokat, amíg nincs legalább tűzszünet, ne küldjön senki egy fillért sem, inkább tartalékolja az újjáépítésre, ne az öldöklést finanszírozzák, és azt sem kérte ki magának magyarként, hogy már megint a hazáját vegzálják pusztán azért, mert hangot mert adni eltérő véleményének. Csak azzal van baja, hogy védhetetlenül ellentmondásba keveredett az idegen érdekek kiszolgálása közben. Tisztában van vele ugyanis, hogy a tömeghipnózis alatt tartott hívei között is többségben vannak azok, akik azonnali tűzszünetet akarnak, és a béketárgyalások mielőbbi megkezdését szorgalmazzák. Színt kellene vallania előttük a békevágyának őszinteségéről, ezzel viszont elveszítené tartótisztjei bizalmát az euróban guruló zsoldjukkal együtt. Bár soha nem vágytam rá, most tényleg nem lennék a helyében.” Nyitókép: MTI/Purger Tamás ***

Ezt is ajánljuk a témában Ereszt a lufi: egyre kevesebben vannak Magyar Péter rendezvényein Egy belső levelezésből az is kiderült: a párt aktivistáit Budapestről szállítják ki a kisebb vidéki településekre.

***

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.