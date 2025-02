Vona Gábor nem nosztalgiázik – Magyar Péterrel viszont együttműködne

De Vona Gábor 2023-ban alapított új pártjával kapcsolatban sem borúlátó, mikor arról beszél, hogy „Magyar Péter és a Tisza Párt feltűnése nem csupán a kormányoldal és a parlamenti ellenzék, hanem számunkra is teljesen új helyzetet teremtett.” Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy „ha visszatekernénk az időt 2023-ra és most kellene döntenem arról, belépjek-e újra a politika térbe, annak ellenére, hogy a magyar közélet szinte teljes egészében a Fidesz és a Tisza küzdelméről szól, ugyanígy döntenék.”

A Második Reformkor ugyanis, akárhol is tartunk most, szerintem az ország legjobb jövőképét kínálja.” – Vona Gábor