Orbán Viktor már javában készül a feladatára, hatalmas visszhangja lehet a beszédének

S nyilván azt is látja a kormányfő, hogy a GDP növekedése elmarad a várttól, számos hazai, elsősorban az autógyártáshoz kapcsolódó vállalat a kereslet radikális visszaszorulása miatt kénytelen volt radikálisan csökkenteni a termelését, így további kormányzati programok, tervek bejelentésére is számíthat az ország lakossága, továbbá arra is, hogy megnyugtassa az embereket, az ország energiaellátása hosszú távon biztosított. Emellett szociális intézkedések bejelentése sem kizárt, amelyeknek elsősorban a családosok fognak örülni.