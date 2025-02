Nem vicc: az ukrán extábornok szerint a magyar hadsereg be akart vonulni Ukrajnába 2022-ben

Az egészen hajmeresztő elmélettel állt elő az ukrán titkosszolgálat nyugalmazott vezérőrnagya. Az EurAsia Daily cikke szerint Viktor Yagun egy videóban azt állította, hogy 2022-ben magyar kormány nem a kárpátaljai magyar lakosság védelmében, hanem

egy oroszokkal kötött paktum miatt vonultatta fel a hadsereg katonáit az ukrán határ mentén.

„Az egyetlen hadsereg, amely nem az állam védelmére vetett be erőket, hanem az ukrán határ felé vonult, az a magyar hadsereg volt. Nem zárom ki, hogy Orbán aláírhatott egy memorandumot Ukrajna egy részének megszállási lehetőségéről, ha Putyin elfoglalta volna Kijevet” – fogalmazott Yagun.

Yagun nem hisz a magyar kormánynak

A nyugalmazott vezérőrnagy kételkedik Budapest magyarázatában, miszerint Magyarország a határon lévő menekültekkel kapcsolatos helyzetet akarta volna kézben tartani.

A tábornok úgy véli, hogy Oroszország és Magyarország fel akarta osztani Ukrajnát.

A portál szerint Yagun nyilatkozata egybeesik az ukrán titkosszolgálat törekvéseivel, nevezetesen hogy minden eszközzel lejárassa Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt, aki következetesen kiáll az Oroszországgal folytatott béketárgyalások mellett.

Romániában vannak, akik igényt tartanak az ukrán területekre

Ugyanakkor nem Viktor Yagun az első, aki Ukrajna felosztásáról delirál. Ahogy egy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Calin Georgescu, szélsőjobboldali, oroszbarát román politikus szerint Romániának vissza kellene követelnie a román lakosságú ukrajnai területeket. Georgescu utalt arra is, hogy Magyarország is igényt tarthat bizonyos területekre. Az ukrán külügyminisztérium elítélte kijelentéseit, mondván, abszurdnak tűnik az a kísérlete, hogy „független” politikusként pozicionálja magát.