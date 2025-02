LMBTQI-házra is lehet szavazni a fővárosi közösségi költségvetésben – ennek is teret adnának Karácsony Gergelyék?

LMBTQ közösségi ház létrehozását javasolja a homoszexuálisok jogaival is foglalkozó Háttér Társaság. Ezt a tervet a fővárosi közösségi költségvetés ötletei közé is beküldték – szúrta ki a Magyar Nemzet. A lap emlékeztetett,

nem az első alkalom, hogy a baloldali civil szervezetek így próbálnak meg forrásokhoz és előnyökhöz jutni,

hogy a lakosság számára indított egymilliárdos keretösszegű pályázaton is megjelennek.

A támogatói szavazásra bocsátott leírás a következőképp hangzik: „Az LMBTQI közösségi ház egy biztonságos, befogadó és hozzáférhető tér lenne, ahol a közösség tagjai találkozhatnak egymással, támogató szolgáltatásokat vehetnek igénybe és közösséget építhetnek. A központ helyet biztosítana krízisintervenciónak, támogató csoportoknak, kulturális műhelyeknek és közösségi eseményeknek. Itt zajlanának a Háttér Társaság, a Labrisz és az LMBT Szövetség programjai, tematikus klubok és önsegítő csoportok”.

A leírásában kiemelték: a létrehozandó közösségi tér „kényelmesebb és tágasabb alternatívát nyújtana a jelenlegi, bizonytalan helyszínekhez képest, és lehetőséget teremtene új kezdeményezéseknek is, elősegítve az LMBTQI közösség fejlődését és láthatóságát”. Az indoklásban arra is kitértek, hogy

Magyarország jelenleg azon kevés európai országok egyike, ahol nincs közösségi központ az LMBTQI-közösség számára”.

Egy ilyen központ biztonságos, befogadó és hozzáférhető teret nyújtana minden szexuális orientációjú és nemi identitású ember számára. Különösen fontos lenne fiatalok, idősek, HIV-vel élők, transznemű emberek és más marginalizált csoportok számára a közösségépítés, vagy akár az önszerveződés lehetősége” – hangsúlyozták.

A Magyar Nemzet arra is felhívta a figyelmet, hogy a fenti javaslat a beküldési határidő utolsó napján érkezett a fővárosi közösségi költségvetéshez, és maga a Háttér Társaság, az egyik legnagyobb magyarországi homoszexuális jogvédő szervezet nyújtotta be.

A civil egyesületet az Ökotárs Alapítvány nevű Soros-szervezet is finanszírozza, honlapjuk szerint pedig a Baranyi Krisztina polgármester által vezetett Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal is a támogatóik között van – ismertették.

Karácsony már jó ideje segíti a szivárványlobbit

Az összeállításban arra is rámutattak, hogy Karácsony Gergely főpolgármester olyannyira nyílt támogatója az LMBTQ-közösségeknek, hogy a főváros 150. évfordulója és a pride kapcsán történeti kiállítást is szerveztek a Városháza parkba. De a főváros több pontján is lehetett QR-kódos táblákat látni, amelyek segítségével az adott kerület LMBTQ-közösséghez kapcsolódó nevezetes helyszíneiről is lehetett olvasni.

De Budapest első embere többször látta vendégül az LMBTQ-szervezeteket is: helyet adott fórumoknak és a Budapest Pride homoszexuális-felvonulás megnyitóbeszédét is rendre ő tartja meg. Sőt,

minden évben egy hónapon át a Főpolgármesteri Hivatal műemlék épületére kitűzik a szivárványos zászlót is.

A Magyar Nemzet cikkében arra is kitért, hogy az idei közösségi költségvetés megváltozott szabályai azoknak kedveznek, akik két hét alatt 300 támogatót maguk mögé tudnak állítani. Ez pedig előnybe hozza a szervezett tömörüléseket a magánemberekkel szemben, akik miatt valójában létrejött a közösségi finanszírozás intézménye – írták.

