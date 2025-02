„Magyar Péter politikai pályafutása valójában akkor kezdődött, amikor még csak házastársi minőségben járta a politika alsóbb grádicsait, de az Orbán Viktor beszédeit is felvonultató rendezvényen Varga Judit mellett mindig az első sorban ült, és mosolyogva tapsolt a hallottaknak. Ami ugye azt jelenti, hogy nagyon is tetszett neki az a politika, amelyet Orbán megtestesített.

Emlékszünk, hogy a 2022-es választás estéjén, az eredményváróban önfeledten táncolt az elsöprő siker ismeretében, amely nem csoda, mert ez azt jelentette, hogy a komoly havi – olykor hatmilliós – jövedelmet jelentő állásai a jövőben is megmaradnak.

Beszédeiben nem feledkezett el a kormányt támogató hangvétel gyakorlásáról. Például így: »2010 óta érdekes módon a kamatok csökkentek, viszont az emberek egyre jobban éltek, egyre többet kerestek.«

Ekkor még Rejtő Jenő iránymutatását követhette, aki a Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára című munkájában azt írta: »Világhírű leszek. Az egyetlen mód arra, hogy valaki munka nélkül jólétben élhessen, és ne kritizálják.«

A világhírnévhez vezető úton – a Fidesz friss videójából kiderült – a Diákhitel Központ vezetőjeként havi négymillió forintot keresett. Tagsága volt még azonban a többi között a Magyar Közút és a Volánbusz igazgatóságában, ahogyan felügyelőbizottsági tag is volt az MBH Bankban, valamint a Hodler Alapkezelőnél és a Hiventures Zrt.-nél is jól fizető pozíciókban volt. A videóból kiderül az is, hogy Magyar összesen 250 millió forintot keresett, amíg az állam szolgálatában állt. Jó úton halad, hogy világhírű legyen, hogy az emberek szerint munka nélkül milliókat keressen, és ne kritizálják.

Aztán hirtelen megváltozott a helyzet. Varga Judit egy interjúban asztalra tette Magyar »családszerető és asszonypárti« jellemét, amely a könnyű élethez, világhírnévhez vezető utat kezdte eltorlaszolni. Szembesültünk vele, hogy Magyar Péter bármit megtesz a pénzért. Elárulta a családját, a barátait, a közösségét. Akkor már másképp fogalmazott. De még mindig egy becsületes, tisztességes ember látszatát akarta kelteni, más kérdés, hogy ezt józan hallgatói nem vették be.

Ilyeneket mondott, hogy »egyre többen osztozunk abban a hitben, hogy a jelenlegi önző, korrupt és gonosz hatalomnak hamarosan vége lesz«. S kilátásba helyezett hadjáratot az oligarchák ellen. Kijelentette: »Az oligarchák már most látják, nem véletlenül akarnak helyezkedni, tenni a feketére és a pirosra is. Velünk, mondjuk, rossz lóra tesznek, mert mi ezeket nem fogadjuk.«

Szóval még mindig a becsületes, tisztességes embertípus szerepénél tartunk, amelyet azonban a magánéleti szörnyűségek már eddig is alaposan kikezdtek. Pénzügyi vonatkozásai azonban még nem voltak az ügynek. Legalábbis a nyilvánosság előtt nem.

Az ő szempontjából azonban nyilvánvaló, hogy új barátok, új pénzforrás után kutatott. Kiderül róla az is, hogy a Csontbrigádból még egy Rejtő-idézetet hozzak: »Embernek lenni nagy betegség és gyógyíthatatlan.« Magyarán arra keresgélt, amerre a józan emberek talán egyike sem indult volna el. Kevesen vállalkoztak volna ugyanis arra, hogy a korábbi jólétét biztosító Orbán-kormány ádáz ellenségévé váljanak. Magyar ugyanis képes volt újabb sokmilliós havi jövedelem reményében Brüsszelben kopogtatni és a magyar kormány ellenségeinek tapsolni.”

