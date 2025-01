„Hofijuk már nem volt, hát jött Bödőcs, akitől éveken át megtudtuk, hogy zsebnapóleon, bonszájcézár, barbihitler, legóduce… Értjük, értjük: kicsi. De, hát jogos ez a végtelen ismételgetés, elvégre ezt nem lehet elégszer elmondani ahhoz, hogy megóvjuk a közbeszéd színvonalát a bezuhanástól. A közbeszéd színvonalának ugyancsak fontos tartóoszlopa a börtönnel fenyegetőzés. Ezt is páratlan kreativitással tette magáévá Magyar Péter, aki amúgy egy évtizednél hosszabb időn át vastagon fizetett cégvezetőként írt alá a NER-ben mindent, amit kellett. Róla egyébként a felbukkanása óta alig készült olyan videó és fénykép, amelyen éppen nem ordít vagy fenyegetőzik valakikkel – ő így kapcsolódott be a színvonalért vívott hősies harcba.

És a közbeszédünk ennek a sok-sok mentő igyekezetnek köszönhetően, még a fideszesek borzalmas hangneme ellenére is, legalább valamilyen színvonalon volt még. És aztán jött a Menczer, és azt mondta a Petinek, hogy »vége van, Kicsi«. Ott valami végleg megváltozott. Most törött el, most ment tönkre. Ez valami olyan verbális gaztett volt, amelyhez fogható inzultus soha senkit nem ért Magyarországon a rendszerváltás óta. Itt már a baloldal is tehetetlen.

Nincs az a tiszta lelkű cigányozás, óegygézés, bajszosszarozás, grácozás, ami elfogadható szintre hozná vissza a közbeszédünket ebből a mélységből, ahová a Menczer taszította. Hát, akkor itt fogunk élni.”

Nyitókép: Menczer Tamás Facebook-oldala