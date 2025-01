Ki ez a Magyarországon élő egészség-guru, aki Orbán indiai idegenvezetője?

Nagy médiafigyelem övezi az év eleje óta, hogy Orbán Viktor két hétre Indiába utazott. A magyar miniszterelnök látogatása Ázsiában is nagy hírverést kapott, több indiai lap is beszámolt az utazásról, az egyik képen feltűnt egy Magyarországon dolgozó alternatív gyógyász, Krishna Kumar is, de róla majd később.

A honi ellenzék rá is repült Orbán év eleji utazására: a legaktívabb Hadházy Ákos volt, aki nemcsak utalást tett rá, de egyenesen azt írta, a kormányfő nem bízik a magyar egészségügyben, ezért Indiába ment gyógyíttatni magát.

„Magyarok milliói nemcsak azt nem engedhetik meg maguknak, hogy Indiába repüljenek a hideg közép-európai januárból, de azt sem, hogy magán egészségügyi ellátást vegyenek igénybe a teljesen leépített állami intézmények helyett” – keltette a hangulatot az országgyűlési képviselő.