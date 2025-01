Hankó Balázs az ösztöndíjprogramok sorsáról: ami magyar, azzal bajuk van Brüsszelben

„Ami magyar, azzal bajuk van Brüsszelben”

A beszélgetés során a miniszter arra is válaszolt, hogy mi lesz az Erasmus és a Horizont Európa programok sorsa. Elmondta, „ha a jog működne Brüsszelben, akkor egyértelmű lenne a válasz, mert mindez jár a magyar egyetemistáknak. De látszik, hogy nem működik, mi több ez már határokon is átmegy mert az az osztrák jog szerint működő MCC fenntartású Bécsi egyetemet is kizárták a programból.

Úgy tűnik, hogy ami magyar, azzal bajuk van Brüsszelben

– hangsúlyozta.