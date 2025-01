„A fülem hallatára fakadt ki egy tiszás a másiknak. Ha nem hallom, nem hiszem el.

»A Péter« – ekkor lettem figyelmes a beszélgetésre.

»–Figyelj, nekem prémium rendszerváltó tagságom van, havi 42 ezret fizetek a Péternek. Megvettem a könyvét is 10 ezerért, sőt minden rokonomnak tiszás ajándékot vettem karácsonyra. Karkötőt mindenkinek, 10 darab volt 50 ezer, de vettem néhány prémium telefontokot is, darabja volt egy 10-es, a ricsis bögre 5 ezer, a prémium pulcsikat 16 ezerért vettem.

–Gyertyát nem vettél?

–De, de anyukámnak vettem. 8 ezer volt, ha jól emlékszem.

–Akkor belőled élt a Péter! (nevetett)

–Hát, ez az! Pont emiatt akadtam ki!

–Miért?

–Alig várom a következő tüntetést, gondoltam fel is készülök rá. Felmentem a webshopra és akkor láttam, hogy a prémium tüntetős szett 55 ezer forint! 55 ezer!

–És nem éri meg neked a rendszer leváltása ezt a havi pár százezer forintot?

–Tudod, az a bajom, hogy a Péternek nem éri meg, mert így nulla felelősséggel jól megél belőlünk.«

Ekkor csendben elsétáltam.”