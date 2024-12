Lázár János különleges szövetséget ajánlott a Fidesz ellen szavazóknak

Lázár János ismertette: tárgyalnak arról is, hogy a Somoskőújfalu és az ipari park közötti 14 kilométeres szakaszon legyen városi vasút, könnyítve a Volán-járatokat és segítve a város polgárait. Öt megállóban gondolkodnak, a MÁV-nak január 31-ig kell erre tervet készítenie.

A tárcavezető azt mondta, erre nincs példa Magyarországon, ez új kezdeményezés, és úgy vélte, február elején meg tudnak erről állapodni.

Egy éven belül javaslat készül az új belvárosra, a rehabilitációra 10 milliárd forintot kap Salgótarján, részben európai uniós pénzből. Új munkahelyek létrehozásáról, a szegregátumok felszámolásáról is tárgyaltak, a kormány támogatja a város erre vonatkozó programját – mondta a miniszter, aki szólt arról is, hogy beszéltek az atlétikai edzőközpont kialakításának lehetőségéről, a zöldfelületek megújításáról és Salgótarjánnak a megyében betöltött helyéről is.