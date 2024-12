„Orbán Viktor nem szerette Márki-Zay Péter nevét kimondani, amikor még ő volt az ellenzéki összefogás kormányfő-jelöltje. »Mi hasznom lenne abból, ha kimondanám?«, kérdezett vissza a 2021-es év végi sajtótájékoztatón Orbán.

Ellenben korábban a Kossuth Rádióban, most meg a Patriótának adott interjúban nem csak a Tisza Párt, hanem Magyar Péter nevét is kimondta – persze negatív felhanggal. Mégis, kimondta. Márki-Zay Péter nevét akkor nem, de Magyar Péterét most meg igen.

Vagyis aki Orbán Viktor leváltását akarja majd, az magától az ország vezetőjétől tudja meg, ki jelenleg rá nézve (a hatalmára nézve) a legveszélyesebb ellenfél.”