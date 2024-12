Karácsonyfa, bejgli, szentmise, idézetek, vicces kérdések – politikusaink ünnepi posztjaiból szemezgettünk

„A Jóisten egész életemben a tenyerén hordott” – ünnepi interjú Hegedüs Csaba olimpiai bajnok birkózóval

A birkózólegenda 77 évesen sem lassít: gyerekeket oktat, élménybeszámolókat tart. Mint meséli, súlyos autóbalesete is a jellemét formálta, ahogyan az apósával, Sinkovits Imrével folytatott, vasárnapi ebéd utáni beszélgetések is. Az életéről szóló könyv címe is sokatmondó: „Átmegyünk a falon”...