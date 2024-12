Karácsony Gergely megint nekifutott, és megint nem sikerült neki – marad a törvénysértő állapot

„Mit gondol, mikor sikerül végre főpolgármester-helyettest választani? Vagy megvárják, amíg a főispán jelöli ki?” – szegezte a kérdést egy riporter a Fővárosi Közgyűlés múlt szerdai ülésének helyszínére igyekvő Karácsony Gergely főpolgármesternek. „Vagy most, vagy később” – válaszolta Karácsony, és zavarában lemondóan nevetett. Budapest első embere valószínűleg már az ülés előtt tudta, ismét nem sikerül megválasztatnia helyettesét a testülettel, márpedig ez elengedhetetlen lenne a törvényes működéshez.

„Törvénytelen a működés; úgy gondolom, ezért továbbra is a főpolgármestert terheli a politikai felelősség,

hiszen a döntéshozatalhoz szükséges egyeztetések nem történtek meg” – jelentette ki Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom-frakció vezetője ugyancsak az ülés előtt. A Demokratikus Koalíció képviselőcsoportját vezető Szaniszló Sándor viszont máshol kereste a felelősöket: „Szemmel láthatólag nincs meg az esély arra, hogy főpolgármester-helyettest válasszunk. A főváros vezetőjének kötelessége volt beterjeszteni, hiszen Sára Botond (főispán – a szerk.) figyelmeztette, meglátjuk, hogy mire jutunk. Könnyen lehet, hogy a következő hónapokban minden alkalommal be kell majd terjeszteni, mindaddig, amíg lesz értelmes kimenetele, de hangsúlyozom: ez a Tisza Párton múlik.”

Pedig az ülés előtti héten volt egy halvány reménysugár, hogy Magyar Péter pártja is kötélnek áll, és hozzásegíti a városvezetést a törvényes működéshez. November 20-án jött a hír, miszerint háttéralku születhetett arról, hogy a következő közgyűlésen megszavazzák Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot főpolgármester-helyettesnek. Erre maga Kiss tett utalást egy háttérbeszélgetésen, azt viszont nem árulta el, kikkel sikerült megegyezni. A nyilvánosságban szinte mindenki biztos volt abban, hogy a Tiszával köttetett az alku.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt képviselője és Ordas Eszter frakcióvezető a Fővárosi Közgyűlés ülésén november 27-én

Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

Ordas Eszter, a Tisza frakcióvezetője október elején azt nyilatkozta a Telexnek, hogy pártja biztosan nem szavazza meg Kiss Ambrust. Ezt Magyar Péter elnök azzal egészítette ki, hogy Kiss Ambrus és Tordai Csaba jogi tanácsadó megtestesíti azt a régi baloldali világot, amelyre a fővárosiak nemet mondtak a választáson. Ezért is volt meglepő, amikor a sajtóban a november 27-ei ülés előtt arról lehetett olvasni, hogy végre megállapodás született, és valószínűleg Kisst és Vitézyt is helyettessé választják, s a többséghez a Tisza voksai is hozzájárulnak majd. Ezt a párt napokig nem cáfolta, ám 24-én Ordas azt írta: amíg a főpolgármester nem terjeszti elő a Tisza szmsz-módosítási javaslatát, a frakció nem tud döntést hozni személyügyi kérdésekben, így a főpolgármester-helyettesekről sem. Hogy a színfalak mögött mi történhetett, nem lehet tudni, ám az biztos, hogy Ordas Eszter indoklásában már nem volt szó arról, hogy a Tisza nem hajlandó igent mondani Gyurcsány Ferenc embereire, köztük Kiss Ambrusra. Ehelyett az szmsz-re hivatkozva utasította el, hogy megszavazza Karácsony Gergely jelöltjeit.