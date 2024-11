Nyitókép: MTI-Fotó: Kálmándy Ferenc

„Ennyi volt, a MÁV nem csak elfelejtette közölni a szeptemberi menetrendszerűségi adatokat, de visszamenőleg egy évtizedre is eltüntették ezeket a honlapjukról. Úgy tűnik, Lázár János leszólt, hogy nem akar többet hallani a vonatok késéséről, mert egy hónapnyi kínos hallgatás után ma már büszkén be is jelentette a MÁV: többé nem publikálják a részletes késési adatokat – biztos ismét annyit késtek az InterCity-k, hogy újabb negatív rekord dőlt meg.

Hogy is mondta Orbán Viktor a Parlamentben hétfőn Lázár János és a MÁV teljesítménye kapcsán? »​​Ha a MÁV egy korszerű vállalat lesz valamikor, az Lázár minisztersége alatt fog megtörténni.« – úgy látszik, a héten ezügyben az egyetlen fejlemény a menetrendszerűségi adatok eltitkolása lett.

Közölnek persze jön egy új színes-szagos »havi riport« helyes ábrácskákkal és a korábbi adattartalom töredékével, ahol összemossák a jóval kevesebbet késő budapesti elővárosi és a rendkívül pontatlan távolsági vonatok adatait egymással, ezáltal láthatatlanná téve az InterCity-k késéseit. »Ügyes«. Erről szólt tehát a »módszertani felülvizsgálat«, amit a MÁV szóvivője (»vezérigazgatója«) bejelentett három hete az Indexen.”