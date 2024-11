Elemzőt kérdeztünk: meddig támogatja az ellenzéki média Magyar Pétert a botrányos mondatai után?

„Tehát láttunk már erre példát, hogy hiába a sok botrányos megnyilatkozás, hiába a sok felháborító politikai kommunikáció, ennek ellenére kitartanak a jelölt mellett” – hangsúlyozza lapunknak a vezető elemző.

A mostani esetben azonban az a különleges, hogy Magyar Péter – természetesen a kormánypárti médiumok mellett –

éppen azokat a sajtóorgánumokat gyalázta, akik kiálltak/kiállnak mellette.

„Köcsögöknek” nevezte őket, illetve közölte, hogy a 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a „kurva anyjába”. Ezen felül az ATV-t nem engedte be egy rendezvényükre, a Hír TV stábját pedig egyenesen a „Dunába lökné”.

„Igen, úgy tűnik, Magyar Péter esetében ez is rendben van, most még a sajtót is gyalázhatja. Olyanokat mondhat, hogy a Dunába lökne újságírókat, és ehhez hasonló gyalázatos megnyilatkozásokat is tehet; ennek ellenére ki fog tartani az ellenzéki nyilvánossági sajtó Magyar Péter mellett.

Ennek egyszerű az oka: gyakorlatilag ugyanonnan finanszírozzák őket”

– szögezte le Deák Dániel.

A vezető elemző emlékeztet: a korábbi külföldi financiális botrány esetében ugyanez volt a helyzet, kiderült ugyanis, hogy az ellenzéki oldalt és magát Márki-Zay Pétert is külföldről finanszírozták.

„Tehát értelemszerűen, mivel ugyanonnan finanszírozzák őket, így nem várható, hogy kihátráljanak mögüle. Hiszen az ellenzéki véleményformálóknak és sajtótermékeknek is az a kommunikációja, hogy őt látják esélyesnek Orbán Viktorral szemben, ezért bármit is mond Magyar Péter, akkor is támogatni kell” – magyarázta lapunknak az elemző.