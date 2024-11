Egyetértünk: világnézetileg sincs rendben, ha okostelefon-használatra akarják kényszeríteni a magyart

Léteznek ugyan már közérthetőbb leírások, amelyek végigkalauzolnak az okostelefonmentes átállás folyamatán, tehát aki kész és képes egyszerre három böngészőablak között váltogatva és a munkamemóriáját edzve összerakni, hogy melyik oldalon hol mit kell beírni és mit nem szabad beikszelni, az némi stressz árán előbb-utóbb akár még meg is birkózhat a mobil nélküli számítógépes ügyintézés kihívásával és ráláthat a receptjeire –

de mégiscsak helyénvalóbb és felhasználóbarátabb lenne központilag is gondosabban eligazítani az időskorú vagy kevésbé digitális polgárt, akadálymentesebben biztosítva számára az átállást.

Mert persze, lehetnek segítőkész gyerekei-unokái, akik örömmel beállítják neki az Ügyfélkapu+-t, ahányszor csak szükséges – 75 év feletti informátoraim szerint ugyanakkor épp elég frusztráló, hogy erejük fogyatkozásával vagy orvosi utasításra egyre több mindenhez kell másokat igénybe venniük. Pont nem hiányzik nekik, hogy korábban önállóan abszolvált számítógépes rutinfeladatoknál is egyszerre féldemensnek érezzék magukat.

Kétségtelen, hogy az „Ügyfélkaput használ” és a „Nincs megfelelő okostelefonja vagy nem akarja használni” halmazok metszetében már nem tolonganak milliók – egy szuverenitáspárti kormánytól azonban elvárható lenne valamiféle gesztus a tetőtől talpig konzervatív polgár felé,

aki (miniszterelnökéhöz hasonlóan) egy erőforrástakarékos kis butatelefonnal éli életét,

ahelyett, hogy e téren is belevetné magát a Big Tech karjaiba, mondván, az úgy mennyivel „kényelmesebb”.

Illetve, ha lehetek annyira telhetetlen, és ha megérdemlem, akkor még azt is kérném karácsonyra, hogy az okostelefonnal nem rendelkező nagyitól ne legyen már elvárás, hogy a magyar állami egészségbiztosító oldalához történő hozzáféréshez valamely angol nyelvű, külföldi hitelesítő weboldalon készítsen magának profilt,

olyan kifejezések között navigálva, mint a „Set an issuer” vagy a „Time-based (TOTP)”.

Pillanatnyilag ugyanis ilyen oldalakra irányít az Ügyfélkapu az okostelefon nélküli belépéshez – pedig Neumann János szülőhazájában, 2024-ben azért nem tűnik megugorhatatlan informatikusi feladatnak összedobni egy megfelelő kis oldalt magyar nyelvű felülettel. De nem is csak az esetlegesen kevésbé anglofón időskorú miatt – bevallom, én is kikérem magamnak, hogy Magyarországon, magyar nyelvű ügyintézéshez egy ismeretlen külföldi cég angol nyelvű hitelesítési szolgáltatását kelljen igénybe vennem.

Persze, mindeközben maga vagyok a két lábon járó megértés. Kétfaktoros azonosítás jó, egyszerű jelszavas belépés rossz, ez eddig világos.

A jelszó plusz sms-es azonosítás sem meghekkelhetetlen, ez is megvan – bár amíg a netbankba sms-sel is be lehet lépni, akár nyilvános wifiről, mint tette azt a minap is egy utastárs az orrom előtt, maximumra állított fényerővel (egészen ki kellett tekernem a nyakamat, hogy a szemem sarkából és az ablakon tükröződve se lássam az aktuális egyenlegét), addig kevésbé érzi át az ember annak veszélyét, hogy a titkosított otthoni hálózat használatával az asztali számítógépén, inkognitó módban, a butatelefonjára kapott sms-sel kérdezi le adószámla-egyenlegét.

De persze sejthető az is, hogy drága mulatság lenne egyidejűleg kétféle azonosítási rendszert fenntartani,

egyet az okostelefonosoknak és egy másikat az annak használatától életkoruk miatt vagy szuverén döntésük alapján tartózkodóknak (bár ha megkérdeznének, én bizony áldoznék az adómból egy efféle alternatív rendszer kiépítésére, hosszabb távon is biztosítva az okostelefon nélküli létezéshez való jogot). Miként az is látható, hogy nem valami NER-es álnokságról van szó – „európai digitális személyazonosság” néven uniós rendelet írja elő az efféle rendszerek bevezetését, de érezzük, hogy a magánszektorban még régebb óta tart a nyomásgyakorlás.