Máris a Tisza Párt célkeresztjébe került a rezsicsökkentés

2024. október 04. 06:50

Eddig is voltak arra utaló jelek, hogy Magyar Péter pártja a családokat segítő intézkedés ellen van, most pedig erről már dokumentum is tanúskodik.

Kaszab Zoltán Vasárnap.hu

Fotó: Attila Kisbenedek/AFP „Az Európai Parlament egyik szakbizottságában ugyanis a képviselők elé került egy olyan előterjesztés, amely »kifogásolja a lakossági energiatámogatások, mint például a rezsicsökkentés mértékét, és azok kivezetésére szólít fel«. A dokumentumot pedig megszavazta a Tisza Párt említett testületben ülő képviselője, Lakos Eszter is. Dönthetett volna másképp, dönthetett volna úgy, hogy nem a multik, a nyugati üzleti körök, hanem a magyar emberek oldalára áll, ő mégis előbbit választotta. Jóindulatúan persze akár azt is feltételezhetnénk, hogy Lakos Eszter csak rossz gombot nyomott és valójában a magyar emberek érdeke van számára az első helyen. Ugyanakkor a Tisza Párt eddig összes, rezsicsökkentés témájában tett megszólalása arra enged következtetni, hogy eltörölné azt. Eddig Gerzsenyi Gabriella európai parlamenti képviselő volt az, aki a legvilágosabban beszélt. A magát eurokrataként aposztrofáló korábbi európai bizottsági alkalmazott egy szeptemberi felszólalásában ugyanis a rezsicsökkentés miatt »kivéreztetett« szolgáltatókért aggódott, a közmédiának pedig a napokban azt mondta, hogy a lakosság érdekeit az szolgálná, ha az embereket megtakarításra ösztönöznék, mert amíg az energia olcsó, addig az emberek nem foglalkoznak vele, hogy mennyit fogyasztanak.

Világos beszéd. Érthető álláspont. Egy baj van vele, hogy nem igaz. Mert ahogyan arról már sokszor beszéltünk, és ahogyan azt szakértők is elmondták, senki nem fog 22 fok helyett 30-ban ücsörögni télen csak azért, mert olcsó a gáz, és senki nem fog dupla annyi vizet használni a kézmosáshoz csak azért, mert olcsó a víz. A rezsi ára nem népnevelés kérdése és nem is a multik szemszögéből megközelíthető téma. A rezsicsökkentés az egyik legkomolyabb családvédelmi intézkedés egész Európában. És ez az, amit a tiszás képviselők sem értenek.”

