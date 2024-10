Külföldről finanszírozott szervezetek folytatnak összehangolt kampánytevékenységet

Nyitókép: AFP/Douglas Sacha

Összehangoltan folytatnak droglegalizációs kampánytevékenységet külföldről finanszírozott szervezetek – állítja a Drogkutató Intézet.

2016 óta foglalkoznak azokkal a tanulmányokkal, amelyek a kannabisz jótékony hatásait mutatják be, csak valahogy arról feledkeznek meg időről időre, hogy ezek a tanulmányok sorra dőlnek meg nemzetközi viszonylatban is

– írja többek között a DI.

„Lassan viszont itt a döntés ideje, hiszen már az általuk nagyra tartott The New York Times is a kannabisz legalizálásának veszélyeiről ír, és a jobboldalisággal nem vádolható, de tudományosan komolyan vehető műhely, a Londoni King’s College is erre az eredményre jutott legutóbbi kutatásában” – hívja fel a figyelmet Téglásy Kristóf stratégiai igazgató.