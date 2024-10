Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

„Ezen a héten a Kontextus YouTube-csatornáján Gulyás Dénessel beszélgetett Andor Éva. A sokrétű, számos témát érintő interjúban a világhírű operaénekes megosztott olyan személyes történeteket is, mint például, hogy csapdát állítottak a kommunisták neki, de sikerült elkerülnie. Valamint arról is beszélt a műsorban, hogy fiatalon lett világhírű és Pavarotti barátja, de neki is meg kellett küzdenie személyes tragédiákkal.

Elmondta azt is, mit gondol a nőket megverő férfi bokszolóról, a mai világról, és miért olyan fontos számára a hit.

»Amikor egy világ elérkezik oda, és már az út is gyanús kellett volna, hogy legyen, de megérkezünk oda, hogy a világ fele azon vitatkozik, hogy érvényes-e ez a tétel, hogy férfi és nő. Szerintem abszurd.(...)«”

A felvételt itt tudja megtekinteni:

