Így szabadultak fel a budapesti alsórakpartok (GALÉRIA)

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere arról számolt be közösségi oldalán

visszavették a várost az árvíztől.

Majd ismertette, hogy csütörtök kora reggeltől újra az autós forgalomé mindkét alsó rakpart, a hétvégén pedig a megszokott módon a gyalogosok és a bringások vehetik birtokba a pesti oldalt.

Karácsony némileg előre tekintve arról is írt, hogy munkatársai jelenleg azon is dolgoznak, hogy péntektől a villamos forgalom is helyreálljon. A Lánchíd pesti hídfőjénél is zajlik a villamosalagút takarítása.

A tervek szerint pénteken az üzemkezdettől indulnak a 2-2B-23 villamosok.

A főpolgármester bejegyzésében azt is közölte, hogy a Margitsziget egyelőre zárva marad. A Főkert munkatársai a faállományt vizsgálják, „hiszen sok helyen meglazult a talaj, ami fokozza a fakidőlések veszélyét, ezért óvatosságra van szükség. A speciális intézkedések bizonyítják, hogy nekünk mindenek előtt való a biztonság” – zárta gondolatait a városvezető.

