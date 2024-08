Pénzszórás, luxus, feltűnés, Magyar Péter és köre

Magyar Péter legutóbb a Sziget Fesztivált is a VIP-ből nézte meg. Fotó: Youtube/képernyőfotó

Magyarhoz hasonlóan Radnai Márk is kivételes környezetből érkezett. Radnai apjáról,

Radnai Lászlóról tudni lehet, hogy már 1983-tól nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottja volt. Legalább ennyire érdekes, hogy a kommunista titkosszolgálat fedőszervének tartott Chemolimpexnél kezdett.

Később az üzleti szférából átevezett a politikába, 1997-től éveken át az SZDSZ médiatanácsadójaként dolgozott, majd kisebb szünet után a Jobbik holdudvarában bukkant fel.

Nagy Ervin is sokszor szerepel címlapokon, 2023-ban a Magyart támogató színész otthonát beválasztották az öt legszebb lakás közé. Nagy – nem meglepő –, teniszezik és golfozik és egy korábbi interjúban azt is elkotyogta, hogy kézzel varrott olasz cipőkben jár. Büszkén emlegette, hogy az ő apja már a régi rendszerben is Mustanggal furikázott.

Mindez azért érdekes, mert a szocialista időkben autóhoz jutni is keserves volt, az emberek hosszú éveket vártak egy Ladára vagy Trabantra. Ehhez képest a Nagy-család...