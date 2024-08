„Nagyon izgatott vagyok, várom. A YouTube-on és online már sokan megismerhettek, de valahogy a tévés dolog eddig kimaradt az életemből, úgyhogy úgy látszik, harminc felett nyíltak meg ezek a kapuk, és ez még csak az eleje” – mondta Osváth az eseményen levetített videóban, amelyben azt is hozzátette, azt kérte a csatornától, hogy semmiképp ne hagyják őt ki a szerkesztési folyamatokból. Mint kiemelte, a műsor koncepcióját is a csatornával együtt találták ki, így az az „ő gyereke is”.