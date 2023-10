„A baloldal egyik leghangosabb megmondóembere VV Zsolti, azaz Osváth Zsolt, aki mindig megmondja a tutit, magát hiteles forrásnak tekinti. Flegmán, de ugyanakkor jópofán igyekszik osztani az észt az egyébként valóban jelentős internetes nézőközönségének. Valahogy mindig úgy alakulnak témái, hogy az legyen a végső konklúzió, hogy az Orbán-kormány rossz, gonosz és tehetségtelen.

Hogy ki is Osváth Zsolt? Vállalkozó, étterem-tulajdonos, közszereplő, digitális tartalomgyártó, influenszer. A ZSHOWtime YouTube-csatornája a legtöbb influenszernél komolyabb témákat feszeget, vendégük volt több politikus is. Saját gyártású műsoraikban rendszeresen szerepelt náluk a tavalyi kampányban Márki-Zay Péter, de Osváth Zsolt vendége volt többek között Fekete-Győr András, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is. A baloldali kampányban kulcsszerepet kapott a cége.

A VV Zsolti néven ismertté vált influenszer még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat.

Most sem volt rest, és egy videóban kiosztott mindenkit. Természetesen csak a nemzeti oldal kapott a kritikákból, legfőképpen a TV2 produkcióit szidta, kapott Tóth Gabi és a Fradi meccsen megjelenő Gáspár Győző is. De a friss magyar Nobel-díjasoknak is kijutott a jóból: gúnyosan magyar származásúnak aposztrofálta őket a mindenhez értő Zsolti, ezzel azt a baloldali mantrát igyekezett erősíteni, hogy el kell innen menni minden magyar tudósnak, mert a gonosz Orbán-kormány nem segíti őket.”

***

Nyitókép: képernyőfelvétel