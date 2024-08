Nyitókép: MTI-archív/Balogh Zoltán

„Sőt, egyre kínosabb. Az óbudai korrupcióról már jóval az önkormányzati választások előtt sugdostak. Demeter Szilárd, a Fidesz kultúrmisszionáriusa két éve »mindenféle furcsa ügyekről« beszélt, amelyek miatt szerinte a rendőrség is vizsgálódik. Sokat sejtetően azt is hozzátette: »véletlenül lecsukják a polgármestert«. Óbuda előző vezetője, Bús Balázs is szórja a mérgezett nyilakat számolatlanul. Kiss László minderre csak annyit válaszolt: erőtlen politikai próbálkozások. De közben a saját lakcímére volt bejelentve a cég, amelyik a korrupciós ügyletek egyik fontos szereplője, felesége volt az egyik tulajdonos, s a társasággal kötött szerződéseket is lefoglalták a kerületnél tartott házkutatáskor. Kiss ügyvédje szerint a cégnek semmi köze a büntetőügyhöz, csak baráti szívességből volt a székhelye a polgármester címén. A céget tulajdonló barát terhelő vallomást tett a polgármesterre az ügyészséggel kötött egyezségért cserébe.

Az átláthatatlan dagonyában egyre zavartabban tapicskol az ellenzék. Gyurcsány Ferenc kínos sikolyánál csak Karácsony Gergely mindent eltávolító csendje fülsértőbb. Bár egy szava sincs az októberi fővárosi kezdésről, az új közgyűlés patthelyzetéről sem. Kerékpározik, meg koncertre jár. Jogos, minden bizonnyal szórakoztatóbb, mint Magyar Péterrel kötéltáncot járni.

Még ennél is furcsább, hogy miért épp most csaptak le a nyomozók. Ezek a szerződések több évesek, Kisst évek óta figyelhetik. Alpolgármestere, a szintén előzetesben lévő Czeglédy Gergő, régi üzlettárs a NER-ben. Úgy tűnik, nincs többé szükség rájuk. Ahogy a régi ellenzékre sem. A Fidesz elengedte az eddig szorosan tartott, megizzadt tenyereket és az újonnan támadt ellenszél felé fordult. Az elengedettek kapkodnak és reménykednek, hogy elég kínosakat tudnak mondani ahhoz, hogy őket ne kérdezzék”.