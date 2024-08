Pedig az emberek ott sem akartak mást, mint Budapesten, Győrben, Szolnokon, vagy Nyíregyházán. Jól érezni magukat, kikapcsolódni kicsit a mindennapokból egy helyi fesztiválon. Csakhogy ami Magyarországon több százezer embernek sikerült is, az Németországban rémálommá vált és tragédiába fulladt. Egy terrorista ugyanis válogatás nélkül késelt meg embereket, hármat közülük megölve és többeket megsebesítve. Ami a gyorshírek megérkezése után történt, az sajnos borítékolható volt. A támadást magára vállalta az Iszlám Állam és a terrorszervezet elmondása szerint a merénylet a palesztinai és mindenütt élő muszlimokért való bosszú volt. A férfi pedig hamarosan feladta magát. Hamar kiderült róla, hogy 2022-ben, menedékkérőként érkezett Németországba és elmondása szerint minél több hitetlent akart megölni. Hogy 2022-es megérkezése után mi történt, arról egyelőre több információ is kering a sajtóban. Az egyik német lap úgy tudja, hogy különleges védelmet kapott, miközben egy másik azt írja: miután kiderült, hogy nem jogosult a menedékkérelemre, megpróbálták kitoloncolni, azonban nyoma veszett. Bármelyik is az igazság, jól mutatja a német menekültügyi rendszer totális csődjét.

Egyszerűen annyi bevándorló érkezett olyan rövid idő alatt Európa legnagyobb és legerősebb országába, hogy az még egy jól szervezettnek tűnő államapparátus és közigazgatás számára is megoldhatatlan feladatot jelent. Nem beszélve a bűnüldöző szervekről és a hatóságokról, amelyeknek arra sincs hatékony eszközük, hogy megtalálják és kitoloncolják az országban tartózkodásra nem jogosultakat. Arra pedig már végképp nincsen energiájuk, hogy megmondják róluk, hogy veszélyt jelentenek-e a német társadalomra, vagy sem. Ennek megfelelően biztonságpolitikai szakértők elmondása szerint kár több ezer potenciális terrorista is sétálgathat a német városokban, amelyektől az állam egyszerűen nem tudja megvédeni a polgárait.