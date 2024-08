Iskolakezdés: a roham már megindult, de nem attól lesz drágább a bevásárlás, mint gondolnánk

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bő egy hét és kezdődik az iskola, a tanítás, sok diák még csak alig kezdte el élvezni a nyarat, mire újra jön a szeptember. Azonban az iskolakezdés bőven nem szeptember első napján kezdődik, a családok költségvetésére sokszor nagy terhet ró már a nyár végén az, hogy be kell vásárolni a tanszereket. És mint minden piaci szegmensben, itt is annyi a lehetőség, mint égen a csillag, ha valaki a tanévkezdésre a legolcsóbb papírt és írószert vásárolja, 20-30 ezer forintból ki lehet hozni az iskolakezdést, ám a magasabb minőséget képviselő termékek vásárlásával ennek sokszorosa is lehet a végösszeg a kasszánál.

Nem a füzet lesz az, ami miatt kerekedik a szemünk

Lapunk megkeresésére a Pátria Nyomda elárulta, hogy már az iskolaszezont megelőző hónapokban megkezdődik a füzetek gyártása, azaz hiába emelkedett az utóbbi hetekben a papír alapanyagának, a cellulóznak az ára, ez még nem érvényesül a most vásárolható füzeteknél.

Az idén kereskedelmi forgalomba került termékek esetében – a korábbi évektől eltérően - nem történt jelentős áremelés”

– közölte lapunkkal a nyomda, amely szerint a megdrágult cellulózból készült füzetek majd csak a közeljövőben kerülnek ki a polcokra, a papírgyárak most érvényesítik az árakban ezt az emelkedést.

Az elsődleges drágulás oka a nyomda szerint egyértelműen az infláció, valamint a megemelkedett bérköltségek, ezek miatt tájékoztatásul szerint, ha minimális mértékben is, de emelkedtek a füzet- és egyéb papírtermékek árai.

Fontos kiemelni, hogy az iskolaszerek közül a füzetek a legolcsóbbak, bár mennyiségben a legtöbb ezekből szükséges”

– tették hozzá.

A Mandinernek a Pátria Nyomda elárulta, hogy a legnagyobb kiadás minden évben az iskolát kezdő, első osztályos gyerekek esetében tapasztalható, ami nem meglepő, ugyanis a szülők ekkor szerzik be a több éven keresztül használt iskolatáskát, tolltartót, tornafelszerelést. A nyomda adatai szerint ez jelenleg 50-80 ezer forinttól indul, ám a szülők megnyugodhatnak, ugyanis az adatok alapján az életkor előrehaladtával egyre csökken az iskolakezdésre fordított összeg.

Kiemelték, átlagosan 20 ezer forinttal érdemes számolni akkor, ha csak a kötelező minimumra hajt az ember és kizárólag a legszükségesebbeket vásárolja meg, mint a füzet, ceruza, a vonalzó.

Mint elárulták, hosszú évek tendenciája az, hogy az iskolakezdést megelőző napokban, közvetlen a becsengetés előtt vásárolják a szülők a legtöbb terméket a papír-írószer boltokban.

Az gyakori, hogy nyár elején beszerzik az iskolatáskát – ez nagyobb kiadást jelent, és szeptember elején a többi szükséges felszerelést. A papír-írószer szaküzletekben a legnagyobb roham augusztus utolsó és szeptember első napjai között várható”

– jegyezték meg.