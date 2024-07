Törőcsik Franciska: „Bizonyos szempontból önző dolog gyereket vállalni”

Nyitókép: Képernyőfotó

Törőcsik Franciska színésznő a Három igazság podcastsorozat legújabb részében nemcsak a családjával való viszonyáról mesélt, de elmondta azt is, hogyan látja napjaink színészi szakmáját belülről – szúrta ki az Index. A színésznő rögtön az adás elején elmondta, nem szívesen éli ország világ előtt a magánéletét, mert úgy véli, ezt nem tudja „jóízűen megosztani”, azt azonban megfogalmazta a Palikék Világa by Manna adásában, hogy miként is áll a családalapítás kérdéséhez.

„Önzőség a gyermekvállalás”

Törőcsik a család és a gyermekvállalás kérdésével kapcsolatban a műsorban elmondta, hogy számára a család maga nagyon fontos,

ám a gyermekvállalást önző dolognak is tartja,

habár azért örülne annak, ha egyszer anyai örömök elé nézhetne.

„Azt gondolom, hogy én, ha ez megadatik nekem, akkor nagyon jó anya leszek, mert – nehogy ez legyen a főcím – a cicáimmal is nagyon jól bánok, és nagyon büszke vagyok rá. Nyilván ez csak az elő-elő-előszobája egy gyereknek. De azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog, ha valakinek megadatik, hogy lehet egy gyereke” – fogalmazott a színésznő.

Hozzátette: „Nyilván egy rohadt nehéz meló, és tele van kihívásokkal. Nyilván azt is elfogadom, ha, mondjuk, nem úgy alakul, de ha ez megadatik, akkor azt hiszem, nagyon fogom értékelni. Ez az önismeretnek egy újabb állomása.

Bizonyos szempontból önző dolog gyereket vállalni, ha belegondolunk”.

A színésznő gondolatmenetére a műsor egyik moderátora megjegyezte: lehet, hogy önző döntés, de a szülőség utána a legnagyobb önzetlenséget követeli meg, amiben végül is egyetértettek Törőcsikkel.

„Nyilván mindenki így vág neki, és van akinek összejön, van akinek nem. Az is benne van a pakliban, hogy ez egy nagy-nagy felelősség, aminek minden lehetséges kimenetelét vizsgálni kell, amikor az ember meghoz egy ilyen döntést” – fogalmazott a színésznő.

Törőcsik Franciska elmondta, hogy az ő megközelítésében a gyermekvállalás nagy felelősség, ezért akkor, amikor eljön az a pillanat, akkor tudatosan kell azt mondani, hogy ezt vállalja az ember.