Nyitókép: Ficsor Márton

„Ma az ellenzékben két akadály is veszélyezteti a szükséges cselekvést. Az egyik a bezárkózás, a másik az egymás hibáin való sóhajtozás. Megszólalásaikból úgy látszik, hogy a legnagyobb baloldali párt stratégiát váltott. Legfontosabb céljukká a megmaradt bázis megőrzése, küldetéstudatának és érzelmi kötődésének a fenntartása vált. Erre szolgál a nyilván őszintén átélt, túlcsorduló szenvedély, a harcias beszédmód. Érthető: be kell jutniuk 2026-ban a parlamentbe. Mintha már nem látnának komoly esélyt ellenzéki gyűjtőpárttá, »demokratikus koalícióvá« nőni, hanem a megmaradásra koncentrálnak.

Mintha az »őrizzük a lángot« feladatát tűzték volna ki, az eddigi formák, vezetők, mondandók megtartását, hiszen minden új szél kockázatos: elolthatná a lángot. Nem az számít, mennyien vagyunk, hanem, hogy igazunk van – hangzik el ennek jegyében. Képletesen szólva a 12 apostol is elég. Csakhogy – ismét csak képletesen – 12 apostol kevés a parlamentbe jutáshoz. Abban ugyan nem kételkedem, hogy a DK tehetséges politikusai és hűséges szavazói ezt a küszöböt át tudják majd lépni, de a baloldal nem erre – nemcsak erre – szegődött. Hanem az ország jobbá tételére. Ahhoz pedig tömegek kellenek, a tömegek pedig nem csak megőrzést: változást is akarnak, a régi mellől kikoptak.

Persze vannak korszakok, amikor »őrizni a lángot« önmagában is nemes feladat, a baloldal egyetlen lehetősége. A szociáldemokratáknak a két világháború között esélyük sem volt, hogy rendszert vagy kormányt váltsanak. (Más kérdés, hogy tudták: még a megmaradáshoz is mozgalmat kell szervezniük.) De most más a helyzet. Tetszik nekünk vagy nem, de épp a Tisza bizonyította be, hogy van vagy lehet a változtatáshoz is elegendő tömegerő. Ilyenkor bezárkózni, a magunk valós vagy vélt igazából várfalat építeni bűn.

A másik veszély inkább minket, a többi ellenzéki pártot, csoportot béníthatja. Sokan véltük úgy, a változási készség jelzéséhez a vezetőknek le kell mondania. Gyurcsánynak is, más pártvezetőknek is. Nem azért, mert bűnösök, hanem mert ezzel a gesztussal tehetik világossá: új utakat kell keresni. Gyurcsány végül – sok okból – nem mondott le. A döntése véglegesnek látszik. Én ugyan továbbra is úgy gondolom: igazam volt, de kár ezen tovább vitatkozni. Ha nem, hát nem. Vegyük tudomásul. Lépjünk túl ezen a po­lémián.