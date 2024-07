Nagy Ervin továbbra is odavan Magyar Péterért, szerinte „kurva szexi”, amit csinál

Nyitókép forrása: Az ATV Youtube-oldala

Interjút adott a 444-nek Nagy Ervin, amiben Magyar Péter dicsőítésén túl miniszteri ambícióit is megerősítette. A színész a lapnak többek között arról is beszélt, ő nem vett részt azon a bizonyos pesti éjszakán, amelyen Magyar Péter jó pár emlékezetes botrányt okozott.

A színész szerint ha ő is Magyar mellett lett volna azon a bizonyos éjszakán, akkor elejét tudta volna venni az eseményeknek. Ő ugyanis „békítő rugó” tud lenni, kellő határozottsággal képes moderálni a szélsőségessé váló helyzeteket is, így végül is már bánja, hogy aznap este nem tartott Magyar Péterrel.

Bár Nagy Ervin lenne miniszter Magyar Péter kormányában, igazából nem ismeri a potenciális leendő főnökét. Mint magyarázatként elárulta: ilyen tempó mellett, bár már hónapok óta dolgoznak együtt a Tisza Párt politikusával, csak

most kezdenek olyan dolgokról beszélgetni, amelyekről emberek akkor szoktak, amikor összehaverkodnak

– mondta a színész, majd hozzátette, hogy Magyar „olyan ritmust diktál, hogy azután csak szalad az ember és megpróbál valahogy csatlakozni”.

Mindazonáltal a rajongása töretlen Magyar Péter iránt:

Olyan váratlan, mint egy jó színész, vagy egy jó csatár. És ez kurva szexi.

Az emberek pedig rettentően hálásak, hogy 15 év apátia után végre testközelből nézhetnek egy tehetséget, ott ahol eddig olyanokról volt szó, hogy mondjuk Mesterházy Attila vagy Kövér László levágatta-e a bajuszát.”

***