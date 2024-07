Nyitókép: Juszt László Facebook-oldala

„Juszt posztja több sebből vérzik. Kezdjük először a matekkal. 700 millió liter sör az egykori kezitcsókolom riporter állításával szemben nem 350 millió dobozba vagy üvegbe fér bele, hanem 1400 millió dobozba, üvegbe, ha félliteres dobozokról, üvegekről beszélünk, ha csak 0,33-as űrtartalmúról, akkor még többe. Már itt bukik az elmélete. Azonban ez nem minden. Ellátogattam az Adó.hu oldalra, ahol pontosan le van írva az új visszaváltó rendszer metódusa. Akit érdekel, itt részletesen elolvashatja. Idézek innen egy rövid részt:

»Azon kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltási díja, mely terméket így is hoztak forgalomba (azaz az áfa tv. értelmében vett visszaváltási díj) a 2024. január 1-jén hatályba lépő különös szabályok értelmében nem tartozik bele az adó alapjába. Ennek megfelelően ha az adóalany olyan italterméket értékesít, melynek csomagolása (a palack vagy doboz) az áfa tv. értelmében kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék, akkor az 50 forint összegű visszaváltási díj nem része az értékesítés adóalapjának, vagyis az után nem keletkezik adófizetési kötelezettség. […]«

A lényeg tehát Juszt gonoszkodó állításával szemben az, hogy nem kell pluszáfát fizetnie az embereknek. El kellene gondolkodnia már Juszt elvtársnak azon, hogy a folytonos, kákán is csomót kereső, gyűlölettől vezérelt posztjai hiteltelenné teszik és szégyent hoznak a saját fejére. Arról nem is beszélve, ha már valakit én is ki tudok javítani matekból, az finoman szólva nem vet túl jó fényt arra az emberre. Viszont az egykori matektanárnőm örülhet, nem volt hiábavaló a munkája.”

