Brüsszelnél pattog a labda, ihatnak-e itthon a fiatalkorúak energiaitalt

A magyarokon már nem múlik

Hollik István és Nacsa Lőrinc áprilisban be is nyújtotta a törvényjavaslatot az Országgyűlés elé, a T/7992. számú, „A gyermekek egészségének megőrzéséről” szóló javaslat értelmében tilos lenne 18. életévet be nem töltött személy részére energiaitalt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

A szabály megsértőire ugyanolyan a szankciók vonatkoznának, mint az alkoholos italok, a dohánytermékek, illetve a szexuális termékek értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire.

A parlament már megvitatta a javaslatot, amelyet támogattak a pártok, azonban nem lehetett még szavazni róla. Rákérdeztünk a Miniszterelnökségnél is, valamint a Kormányinfón is, mi ennek az oka. Gulyás Gergely lapunk kérdésére elmondta, a javaslatot előzetes egyeztetésre ki kell küldeni az Európai Bizottságnak, ez megtörtént. Azt, hogy a törvényjavaslatot ki kell küldeni az Európai Unió részére, a miniszter helyesnek nevezte, ugyanis a versenyjogi szabályok miatt ez egy, a kereskedelmet sértő intézkedés.

Az más kérdés, hogy miután van olyan méltányos, alkotmányos joga, ami miatt számtalan országban van hasonló szabályozás, ezért vélhetően az Európai Bizottság is jóvá fogja hagyni”

– tette hozzá Gulyás Gergely, majd megjegyezte, a közös uniós versenyjogi szabályok miatt az ilyen módosításokat az elfogadásuk előtt ki kell küldeni előzetes jóváhagyásra az Európai Bizottságnak. Lapunk úgy tudja, hogy Ausztria szokta leghevesebben ellenezni az ilyen szintű szigorításokat, ennek pedig oka, hogy nyugati szomszédunknál gyártják a világ egyik legnépszerűbb energiaitalát, a Red Bullt.