A biztonságpolitikai szakértő megfejtette, mi állhat Orbán Viktor békemissziója mögött (VIDEÓ)

Reagált arra is, hogy Magyarországon járt Donald Trump fia. „Ebből kifolyólag merjünk arra is bátran gondolni, hogy Trump, mint elnökjelölt tud arról a tárgyalási körről, amelyet megtett a magyar miniszterelnök. Mint ismert Trumpnak az az elképzelése, ha nyerne, egy nap alatt, egy hét alatt, egy hónap alatt, de rövid időn belül békét teremtene, így ennek az előkészítésében is része lehet ennek a magyar útnak” – hangsúlyozta a szakértő.

Orbán Viktor most úgy érkezett Washingtonban, hogy információkkal rendelkezik elsőkézből az oroszok és a kínaiak álláspontjáról.

Ilyen rajta kívül most nincs a NATO-n belül” – emelte ki Horváth József.

