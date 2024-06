Nem kirándulni, kutatni megy a magyar asztronauta a világűrbe

Kapu Tibort amúgy kicsi sem zavarja a megnövekedett médiaérdeklődés: „Feltölti az embert az, ha ennyien érdeklődnek iránta. Örömmel teszünk eleget a rengeteg felkérésnek, a napokban már négy rádiós műsorban is vendégek lehettünk: bementünk a stúdióba, és mindenkinek csillogott a szeme: a műsorvezetőknek, a jelen lévő stábtagoknak, ami hihetetlenül jó érzés volt” – fogalmazott Kapu. A két kutatóűrhajós-jelölt a Hunor programról is beszélt a lapnak.

A kísérletek mögött magyar vállalatok, egyetemek, kutatócsoportok állnak.

Az sem titok, hogy a magyar űrhajós növénytermesztéssel, építőanyag-habosítással, orvosdiagnosztikával, telemedicinával és sugárzásméréssel kapcsolatban végez majd kísérleteket. Cserényi Gyula azt is hozzá tette, van olyan űrkutatási terület, amelyben Magyarország most is kiemelt szerepet játszik, a sugárzások fizikai, illetve élettani hatásainak vizsgálata területén űrhajós nélkül is megkerülhetetlen az ország.