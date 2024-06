Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

„Háború vagy béke kérdése az előttünk álló választás tétje – halljuk rengetegszer a kormánypárti politikusoktól. A velük szemben állók ugyanakkor nyugaton és idehaza is megpróbálják kisebbíteni ennek a jelentőségét. Láthattuk már ezt a taktikát a migrációs válság esetén is, amikor végül a magyar kormánynak lett igaza. Most a tetteik buktatják le a háborúpártiakat.

Az elmúlt hónapokban ugyanis a hazai és a nyugati háborúpárti kör válogatott eszközökkel igyekezett elhallgattatni a békepárti hangokat. Ezzel pedig saját magukat leplezték le: ha ugyanis szerintük nem ez lenne a választás legfontosabb tétje, ha a háború vagy béke kérdése egy sokadlagos probléma lenne Európában és az Európai Unióban, akkor vajon miért áldoztak volna ekkora energiát abba, hogy minél kevesebb tere legyen a békepárti hangoknak szerte a kontinensen?

Nézzük sorban, milyen eszközökhöz folyamodtak a háborúpártiak! Hogy nem babra megy a játék, az már áprilisban kiderült, amikor is a Mathias Corvinus Collegium nyugati konzervatív agytrösztökkel és think thankekkel békepárti konferenciát szervezett Brüsszelbe. Előzetesen két cég mondta le az utolsó pillanatban az előre lefoglalt helyszínt, mire az utolsó pillanatban sikerült egy harmadik vendéglátót találni. A java ugyanakkor csak ezután jött! Az érintett kerület polgármestere ugyanis rendőri erővel igyekezett megakadályozni, hogy békepárti politikusok felszólalhassanak az Unió fővárosában.”