Nyitókép: Youtube

„Márton András volt a Klikk TV Mélyvíz című műsorának vendége. A színművész, aki egyébként gyermekkorom egyik kedvenc bábfilmsorozatában a főhősnek, a legkisebb Ugrifülesnek kölcsönözte a hangját, már többször bebizonyította, hogy a baloldal szekerét tolja. Most is szidta a műsorban a kormány kultúrpolitikáját. Úgy fogalmazott, hogy napjainkban színházfoglalás történik. Szerinte a rendszerváltás előtt is el voltak ugyan foglalva a színházak, egy hamis ideológia uralta őket, de mindenki gondolkodhatott másként, a sorok között kellett tudni olvasni. Idézem: »Hallatlan izgalmas szubkultúra alakult ki. A politika tudta, valamiért mégis hagyták, de ma nincs szellemi játéktér.«

Helyben vagyunk. Kádár idején jobb volt, most már minden rossz, mert Orbán-kormány van.”

