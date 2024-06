Nyitókép: MTI/Kollányi Péter

„Aztán, amikor, nagyjából este fél 9 után elkezdtek érkezni az eredmények, már tisztult a kép. Az látszott, hogy a Fidesz kampánya és mozgósítása lényegesen jobban sikerült, vagyis a háborús veszedelem emlegetése és az ellenzék háborúpártivá lefokozása mindenképpen hatott: nem nagyon sikerült a fideszes fellegvárakat elhódítani, sőt volt ellenzéki városok és budapesti kerületek látszottak elúszni. Sima győzelmet aratott a debreceni polgármester, azaz az akku­gyárak megjelenése és vélhető környezetszennyezése, de még a tömérdek vendégmunkás érkezése sem érintette meg a választókat. Ugyanakkor nem sikerült megvédeni az ellenzéknek Miskolcot vagy Salgótarjánt. És akkor még semmit nem tudtunk az EP-listák állásáról.

Mindezt azért érdemes hangsúlyozni, mert ez az összevont választás nem hozta meg az ellenzék áttörését. Sőt, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy inkább a bukásról beszélhetünk. Nyilván a részletesebb, finomabb elemzés az elkövetkezendő napok feladata lesz, azt azonban már most biztosra vehetjük, hogy ha az ellenzék pártjai megint hosszan elnyúló gyászmunkára pazarolják idejüket, és nem látnak hozzá azonnal a 2026-os országgyűlési választások tervezéséhez, akkor végképp eltűnhetnek a politikai térképről. Pláne azok után, hogy markáns jeleket mutat a Tisza Párt, amely az önkormányzati választásokon csak zavaró repüléseket mutatott be, de ez is elég volt ahhoz, hogy a főváros esetében, főként Szentkirályi Alexandra visszalépése után, felborítsa az elemzői várakozásokat, és szinte kihagyhatatlan helyzetbe hozta Vitézy Dávidot.

Június 9-e tanulsága, függetlenül a megőrzött pozícióktól – Márki-Zay, Tóth József, Soproni Tamás, Örsi Gergely – mindenképpen az, hogy a baloldal, úgy általában, 2024-re nagyjából elfogyott, s noha egy-egy szigetet megőrzött, ténylegesen magyar baloldalként nincs jelen a hazai politikai életben. Megosztottsága, töredezettsége tovább nőtt, amit csak fokozni látszik, hogy Tordai Bence, az ellenzék egyik emblematikus arca az urnazárás pillanatában hátat fordított pártjának (Párbeszéd), mégpedig a 2026-os, DK-val kötött együttműködés okán.

Az elmúlt években sok ellenzéki bukást láttunk már. Igazi tanulságot szinte egyet sem.”